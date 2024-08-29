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На Київщині працювала ППО: Є збиті цілі, уламками пошкоджено будинок

На Київщині працювала ППО

Російські загарбники знову атакували Київщину. В області працювали сили ППО.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Є збиті цілі. Станом на 9:00 влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає. Падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості", - зазначили в ОВА.

У трьох районах області падіння уламків спричинили пожежі травʼяного настилу. Також є інформація про один пошкоджений приватний будинок. В ньому вибито вікна.

Читайте: Близько 15 "шахедів" збито на підступах до Києва

Автор: 

Київська область (4009) обстріл (28316) ППО (3165)


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Один из сбитых https://t.me/insiderUKR/81905?single
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29.08.2024 09:26 Відповісти
 
 