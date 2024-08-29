На Київщині працювала ППО: Є збиті цілі, уламками пошкоджено будинок
Російські загарбники знову атакували Київщину. В області працювали сили ППО.
Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Є збиті цілі. Станом на 9:00 влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає. Падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості", - зазначили в ОВА.
У трьох районах області падіння уламків спричинили пожежі травʼяного настилу. Також є інформація про один пошкоджений приватний будинок. В ньому вибито вікна.
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Виталий #548501
показати весь коментар29.08.2024 09:26 Відповісти Мені подобається 1
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