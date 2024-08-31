Нічна атака Шахедів: на Київщині працювала ППО, без ворожих влучань у житлову та критичну інфраструктуру

Вночі 31 серпня 2024 року ворог вчергове атакував Київщину ударними дронами. Тривога тривала майже всю ніч та ранок.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання лісової та трав’яної підстилки у 3 районах області.

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Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що цієї ночі, 31 серпня, російські загарбники вчетверте за тиждень атакували Київ ударними безпілотниками.