Нічна атака Шахедів: на Київщині працювала ППО, без ворожих влучань у житлову та критичну інфраструктуру
Вночі 31 серпня 2024 року ворог вчергове атакував Київщину ударними дронами. Тривога тривала майже всю ніч та ранок.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання лісової та трав’яної підстилки у 3 районах області.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що цієї ночі, 31 серпня, російські загарбники вчетверте за тиждень атакували Київ ударними безпілотниками.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такі зведення є регулярними і подають зранку й на кінець дня.