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Нічна атака Шахедів: на Київщині працювала ППО, без ворожих влучань у житлову та критичну інфраструктуру

ППО на Київщині

Вночі 31 серпня 2024 року ворог вчергове атакував Київщину ударними дронами. Тривога тривала майже всю ніч та ранок. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання лісової та трав’яної підстилки у 3 районах області.

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Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що цієї ночі, 31 серпня, російські загарбники вчетверте за тиждень атакували Київ ударними безпілотниками.

Автор: 

Київська область (4011) ППО (3169) дрони (4656)


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https://x.com/zardi215/status/1829750118045671919?t=YgaUWqUokeYa1uCpOWVlUQ&s=19 Відео спаленої техніки та розбитої понтонної переправи ворога через річку Сейм в районі села Званноє в КурНР.
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31.08.2024 09:08 Відповісти
Краще за Покровськ розкажіть . Так в кацапів такого , ще совітського, добра вистачає ,одне розбили ,так інше привезуть,так що не особливо радійте.
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31.08.2024 10:10 Відповісти
Якщо Ви читаєте новини на цьому ресурсі щодо ситуації на Покровському напрямку, то мали б звернути увагу на мій .
Такі зведення є регулярними і подають зранку й на кінець дня.
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31.08.2024 10:50 Відповісти
 
 