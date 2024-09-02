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Ракетна атака ворога: на Київщині пошкоджені 3 приватні будинки та 2 автомобілі

ракети,шахеди

Ворог вкотре атакував Київську область ракетами та БпЛА. Протягом ночі тривога оголошувалася двічі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає", - йдеться в повідомленні.

Проте внаслідок падіння уламків сталося загоряння лісової підстилки та пожежі сухої трави у трьох районах області. Крім того, є пошкодження 3 приватних будинків та 2 автомобілів.

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Автор: 

безпілотник (4133) Київська область (4011) обстріл (28365) ракети (4020)


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Шо там буданов каже? Коли у кацапів ракети закінчаться?
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02.09.2024 08:23 Відповісти
 
 