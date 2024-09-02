Ракетна атака ворога: на Київщині пошкоджені 3 приватні будинки та 2 автомобілі
Ворог вкотре атакував Київську область ракетами та БпЛА. Протягом ночі тривога оголошувалася двічі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає", - йдеться в повідомленні.
Проте внаслідок падіння уламків сталося загоряння лісової підстилки та пожежі сухої трави у трьох районах області. Крім того, є пошкодження 3 приватних будинків та 2 автомобілів.
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Макар #591193
показати весь коментар02.09.2024 08:23 Відповісти Мені подобається 0
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