Росіяни завдали по Києву комбінованого удару: крилатими та балістичними ракетами
Російській війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Удар був комбінований - крилатими та балістичними ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району саратовської обл., РФ. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Попко зазначив, що силами ППО у небі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка - балістичних та ударний безпілотник
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У Святошинському та Голосіївському районах пожежі ліквідували. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.
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Штати офіційно дозволу не дадуть ніколи,але ж можна той самий ATACMS перефарбувати,назвати Півонією і жахнути по аеродрому.Але для цього потрібно вольове рішення.
Або нащо сотню БПЛА запускати по всій раші?Десятків два кудись,а 80 по одному аеродрому.Десяток прорветься,шкода значна буде,ту 95 багато магнієвих сплавів,горітиме гарно.
Вже стало прикметою. Коли підлі справи у шапіто стопоряться, тоді Дерьмак включає свою акустичну Торпеду Бездумну.