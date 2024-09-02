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Росіяни завдали по Києву комбінованого удару: крилатими та балістичними ракетами

київ

Російській війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Удар був комбінований - крилатими та балістичними ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району саратовської обл., РФ. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Попко зазначив, що силами  ППО у небі столиці було  знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка - балістичних та ударний безпілотник

За інформацією міського голови Віталія Кличка, станом на 06:25 до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих — одного з них госпіталізували.

У Святошинському та Голосіївському районах пожежі ліквідували. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака на Київ: зафіксовано падіння уламків у 4 районах (оновлено)

Автор: 

Київ (19443) обстріл (28365) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+9
Коли ж ми вже москвабад вже будемо товкти ракетами....
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02.09.2024 07:10
+9
Це буде безкінечно,поки в раші залишиться хоча б з десяток літаючих корит.Треба бити по аеродромах.
Штати офіційно дозволу не дадуть ніколи,але ж можна той самий ATACMS перефарбувати,назвати Півонією і жахнути по аеродрому.Але для цього потрібно вольове рішення.
Або нащо сотню БПЛА запускати по всій раші?Десятків два кудись,а 80 по одному аеродрому.Десяток прорветься,шкода значна буде,ту 95 багато магнієвих сплавів,горітиме гарно.
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02.09.2024 07:16
+3
А с чего вы решили, что у них нет запасов на зиму? Может они нарастили производство и им хватает и сейчас и на зиму...
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02.09.2024 07:41
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Коли ж ми вже москвабад вже будемо товкти ракетами....
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02.09.2024 07:10 Відповісти
тоді коли це нам буде по кишені
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02.09.2024 07:33 Відповісти
Коли у нас будуть люди, здатні проєктувати і виготовляти ці ракети. Гроші знайти завжди можна, було б бажання.
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02.09.2024 08:34 Відповісти
І люди, і технології у нас є - немає політичної волі, бо керманичі працюють на "іншу сторону".
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02.09.2024 16:39 Відповісти
По людям велике питання, чи є вони насправді. Який середній вік колективу КБ "Луч"?
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02.09.2024 17:29 Відповісти
Черговий ватний обосрамц
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02.09.2024 07:12 Відповісти
Це буде безкінечно,поки в раші залишиться хоча б з десяток літаючих корит.Треба бити по аеродромах.
Штати офіційно дозволу не дадуть ніколи,але ж можна той самий ATACMS перефарбувати,назвати Півонією і жахнути по аеродрому.Але для цього потрібно вольове рішення.
Або нащо сотню БПЛА запускати по всій раші?Десятків два кудись,а 80 по одному аеродрому.Десяток прорветься,шкода значна буде,ту 95 багато магнієвих сплавів,горітиме гарно.
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02.09.2024 07:16 Відповісти
Туда где рашисты держат стратегические бомбардировщики не долетят ниодна ракета, разве что Тамагавки, которые нам вряд ли дадут. Единственным вариантом ето уничтожать дальние аеродромы с помощью рейдов ДРГ и FPV-дронов
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02.09.2024 07:58 Відповісти
Інтенсивність москальських атак зросла і це можна сприймати чи пояснювати по-різному.З одного боку це не тішить,з іншого це запорука того,що вони зараз витрачають запаси,котрі притримували для зими.
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02.09.2024 07:39 Відповісти
А с чего вы решили, что у них нет запасов на зиму? Может они нарастили производство и им хватает и сейчас и на зиму...
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02.09.2024 07:41 Відповісти
Та ні, схоже, що ракет і снарядів у них до#єра і більше - і самі їх кліпають, і вузькоокі постачають: чим довше буде тягнутись ця війна, тим краще вони до неї пристосуються, ресурсів у них значно більше, ніж у нас. Наші перспективи такі собі...
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02.09.2024 10:08 Відповісти
Вот наверно сбитие этого шахеда я видел. Где-то над В. Василькивська. Потом там там ещё с земли дым был....
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02.09.2024 10:01 Відповісти
ППО відбило самий масштабний наліт, вперше збили всі крилаті ракети. Це. ясна річ, сильно завадило шапіто з договорняком. І шо ? Прогнали, як вони кажуть, головного в ВПС України. Катаються в істериці по самому плінтусу.
Вже стало прикметою. Коли підлі справи у шапіто стопоряться, тоді Дерьмак включає свою акустичну Торпеду Бездумну.
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03.09.2024 02:37 Відповісти
 
 