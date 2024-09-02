Росіяни завдали по Києву комбінованого удару: крилатими та балістичними ракетами

Російській війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Удар був комбінований - крилатими та балістичними ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району саратовської обл., РФ. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Попко зазначив, що силами ППО у небі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка - балістичних та ударний безпілотник

За інформацією міського голови Віталія Кличка, станом на 06:25 до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих — одного з них госпіталізували.

У Святошинському та Голосіївському районах пожежі ліквідували. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

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