Нічна атака на Київ: зафіксовано падіння уламків у 4 районах (оновлено)

2 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. У столиці працювала ППО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМВА.

"Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі, Святошинському,

Дніпровському та Шевченківському районах.

Попередньо, є займання.

Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються. Підрозділи оперативних служб слідують на місця", заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Шевченківському районі є потерпілий. Його оглядають медики.

"У Святошинському районі падіння уламків ракети на складське приміщення. Горять 4 автомобілі. У Голосіївському районі палає нежитлове приміщення, частково зруйнована котельня

Горить і в Шевченківському районі. Усі служби працюють на місцях", - додав Кличко.

Також частково пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Святошин". Станція працює для пасажирів і як укриття. Також сталося загоряння МАФу поблизу станції метро.

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