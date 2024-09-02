Нічна атака на Київ: зафіксовано падіння уламків у 4 районах (оновлено)
2 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. У столиці працювала ППО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМВА.
"Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі, Святошинському,
Дніпровському та Шевченківському районах.
Попередньо, є займання.
Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються. Підрозділи оперативних служб слідують на місця", заявив начальник КМВА Сергій Попко.
За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Шевченківському районі є потерпілий. Його оглядають медики.
"У Святошинському районі падіння уламків ракети на складське приміщення. Горять 4 автомобілі. У Голосіївському районі палає нежитлове приміщення, частково зруйнована котельня
Горить і в Шевченківському районі. Усі служби працюють на місцях", - додав Кличко.
Також частково пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Святошин". Станція працює для пасажирів і як укриття. Також сталося загоряння МАФу поблизу станції метро.
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Нагадаю, після Охматдиту, це вже 2 чи 3 масштабна атака на Київ. І що? москвичі як спали спокійно з водою, світлом та цілими котельнями, електропідстанціями, так і сплять.
А наші діти знервовані та невиспані йтимуть на перший день навчання.
Удар не встановленої кількості БПЛА (більше 40) по території м. Москва (РФ). Ударом БПЛА вражено адміністративну будівлю комплексу приймальної уряду РФ. Пожежа. Одночасно з атакою БПЛА на Москву в повітрі над територією Германії знаходився літак ДРЛВ НАТО Boeing E-3 Sentry E-3A № 83-04511
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Дійсно розумні заходять сюди вкрай рідко.
Споживайте інформацію відповідально, не читайте пустобріхів
Бо свом асфальтом, рашистів, він із шоблом, уже зустрів…
А ми чому за 30 років не видобуваємо 3.5 млрд барелів нафти на рік.
А ми чому не перевіщили найбільші запаси зброї у світі.
Ідіоти диванні як раз не розуміють, що є об'єктивні речі, серед яких ракетна програма, яка або є, або нема.
Зеленський тоді збагатшуй уран , що залишається ?
Тоды кожен сам собі замінитьі пенсію, і субсидію, і зарплату.