Ночная атака на Киев: зафиксировано падение обломков в 4 районах (обновлено)

2 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В столице работала ПВО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГВА.

"В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе, Святошинском,

Днепровском и Шевченковском районах.

Предварительно, есть возгорание.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются. Подразделения оперативных служб следуют на места", заявил начальник КГВА Сергей Попко.

По информации городского головы Виталия Кличко, в Шевченковском районе есть пострадавший. Его осматривают медики.

"В Святошинском районе падение обломков ракеты на складское помещение. Горят 4 автомобиля. В Голосеевском районе пылает нежилое помещение, частично разрушена котельная

Горит и в Шевченковском районе. Все службы работают на местах", - добавил Кличко.

Также частично повреждены стеклянные элементы входа на станцию ​​метро "Святошин". Станция работает для пассажиров и как укрытие. Также произошло возгорание МАФа вблизи станции метро.

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