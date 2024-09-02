Ночная атака на Киев: зафиксировано падение обломков в 4 районах (обновлено)
2 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В столице работала ПВО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГВА.
"В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе, Святошинском,
Днепровском и Шевченковском районах.
Предварительно, есть возгорание.
Данные о разрушениях и пострадавших уточняются. Подразделения оперативных служб следуют на места", заявил начальник КГВА Сергей Попко.
По информации городского головы Виталия Кличко, в Шевченковском районе есть пострадавший. Его осматривают медики.
"В Святошинском районе падение обломков ракеты на складское помещение. Горят 4 автомобиля. В Голосеевском районе пылает нежилое помещение, частично разрушена котельная
Горит и в Шевченковском районе. Все службы работают на местах", - добавил Кличко.
Также частично повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро "Святошин". Станция работает для пассажиров и как укрытие. Также произошло возгорание МАФа вблизи станции метро.
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Нагадаю, після Охматдиту, це вже 2 чи 3 масштабна атака на Київ. І що? москвичі як спали спокійно з водою, світлом та цілими котельнями, електропідстанціями, так і сплять.
А наші діти знервовані та невиспані йтимуть на перший день навчання.
Удар не встановленої кількості БПЛА (більше 40) по території м. Москва (РФ). Ударом БПЛА вражено адміністративну будівлю комплексу приймальної уряду РФ. Пожежа. Одночасно з атакою БПЛА на Москву в повітрі над територією Германії знаходився літак ДРЛВ НАТО Boeing E-3 Sentry E-3A № 83-04511
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Дійсно розумні заходять сюди вкрай рідко.
Споживайте інформацію відповідально, не читайте пустобріхів
Бо свом асфальтом, рашистів, він із шоблом, уже зустрів…
А ми чому за 30 років не видобуваємо 3.5 млрд барелів нафти на рік.
А ми чому не перевіщили найбільші запаси зброї у світі.
Ідіоти диванні як раз не розуміють, що є об'єктивні речі, серед яких ракетна програма, яка або є, або нема.
Зеленський тоді збагатшуй уран , що залишається ?
Тоды кожен сам собі замінитьі пенсію, і субсидію, і зарплату.