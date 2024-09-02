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Ночная атака на Киев: зафиксировано падение обломков в 4 районах (обновлено)

ракета,ракети,х-101

2 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В столице работала ПВО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГВА.

"В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе, Святошинском,
Днепровском и Шевченковском районах.

Предварительно, есть возгорание.
Данные о разрушениях и пострадавших уточняются. Подразделения оперативных служб следуют на места", заявил начальник КГВА Сергей Попко.

По информации городского головы Виталия Кличко, в Шевченковском районе есть пострадавший. Его осматривают медики.

"В Святошинском районе падение обломков ракеты на складское помещение. Горят 4 автомобиля. В Голосеевском районе пылает нежилое помещение, частично разрушена котельная

Горит и в Шевченковском районе. Все службы работают на местах", - добавил Кличко.

Также частично повреждены стеклянные элементы входа на станцию ​​метро "Святошин". Станция работает для пассажиров и как укрытие. Также произошло возгорание МАФа вблизи станции метро.

Также читайте: Воздушная атака на Киев: беспилотники атаковали в течение ночи, волнами и с разных направлений

Автор: 

Киев (25501) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+11
Підори. Але нічим відповісти: результат діяльності шапіто за 6 років. Тупо вирок.

Нагадаю, після Охматдиту, це вже 2 чи 3 масштабна атака на Київ. І що? москвичі як спали спокійно з водою, світлом та цілими котельнями, електропідстанціями, так і сплять.

А наші діти знервовані та невиспані йтимуть на перший день навчання.
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02.09.2024 06:27
+8
Зеля, як «найвеличний» СРАТЬєх усіх часів і народів, проведе «ПОТУЖНО» у палатці від ДСНС, незламну Ставку!!!!
Бо свом асфальтом, рашистів, він із шоблом, уже зустрів…
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02.09.2024 06:35
+6
А ми чому так не "обсираємося" пустими пшиками сотнями ракет і дронів по паРаші? Ідіоти диванні.
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02.09.2024 06:55
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підори. Але нічим відповісти: результат діяльності шапіто за 6 років. Тупо вирок.

Нагадаю, після Охматдиту, це вже 2 чи 3 масштабна атака на Київ. І що? москвичі як спали спокійно з водою, світлом та цілими котельнями, електропідстанціями, так і сплять.

А наші діти знервовані та невиспані йтимуть на перший день навчання.
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02.09.2024 06:27 Ответить
Ну вікна ж повибивали на ГРЕС в підмосквабадні. Хіба мало?
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02.09.2024 06:34 Ответить
‎01.‎09.‎2024



Удар не встановленої кількості БПЛА (більше 40) по території м. Москва (РФ). Ударом БПЛА вражено адміністративну будівлю комплексу приймальної уряду РФ. Пожежа. Одночасно з атакою БПЛА на Москву в повітрі над територією Германії знаходився літак ДРЛВ НАТО Boeing E-3 Sentry E-3A № 83-04511
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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02.09.2024 06:36 Ответить
Літаки ДРЛО в небі знаходиться в режимі цілодового чергування. Повʼязувати удари по Москвобаду з НАТО, може тільки тупий кацап..
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02.09.2024 06:59 Ответить
ТаймЗє ведуть розумні кацапи.
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02.09.2024 08:38 Ответить
тобто мається на увазі, що просто тут вишивають "нерозумні кацапи"?
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02.09.2024 16:33 Ответить
У порівнянні з тими, що ведуть ТаймЗє - так.
Дійсно розумні заходять сюди вкрай рідко.
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02.09.2024 17:26 Ответить
timeze - такі ж достовірні, як генерал свр чи якась інша помийка.

Споживайте інформацію відповідально, не читайте пустобріхів
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02.09.2024 09:18 Ответить
я не "споживаю" інформацію, але отой тзе анітрохи не більший смітник. ніж той, де Ви маєте честь завсідно щось пописувати, нема ради
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02.09.2024 16:35 Ответить
а от 6 років назад ми могли дуже потужно відповісти - факт
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02.09.2024 07:34 Ответить
Зеля, як «найвеличний» СРАТЬєх усіх часів і народів, проведе «ПОТУЖНО» у палатці від ДСНС, незламну Ставку!!!!
Бо свом асфальтом, рашистів, він із шоблом, уже зустрів…
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02.09.2024 06:35 Ответить
Опять козлорылые обосрались, очередной громкий пустой пшик.
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02.09.2024 06:44 Ответить
А ми чому так не "обсираємося" пустими пшиками сотнями ракет і дронів по паРаші? Ідіоти диванні.
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02.09.2024 06:55 Ответить
А ми чому не нарожали 140 млн. людей.
А ми чому за 30 років не видобуваємо 3.5 млрд барелів нафти на рік.
А ми чому не перевіщили найбільші запаси зброї у світі.
Ідіоти диванні як раз не розуміють, що є об'єктивні речі, серед яких ракетна програма, яка або є, або нема.
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02.09.2024 07:23 Ответить
скільки раз я цим асфальтним і шашличним пропунував порівняти ВВП і військові бюджети - що горохом об стіну. максимум що можуть із себе видушити в відповідь це посилання на якійсь методички.
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02.09.2024 07:37 Ответить
Якщо з цим нічого не робити , буде катастрофа ....
Зеленський тоді збагатшуй уран , що залишається ?
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02.09.2024 07:15 Ответить
треба людям потрошки роздати - нехай кожен на кухні потрошки збагатить - потім все зібрати і зліпити велику бімбу
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02.09.2024 07:39 Ответить
Треба роздати долари мільярдної макрофіынансової допомоги.
Тоды кожен сам собі замінитьі пенсію, і субсидію, і зарплату.
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02.09.2024 13:33 Ответить
 
 