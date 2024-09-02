Россияне нанесли по Киеву комбинированный удар: крылатые и баллистические ракеты

Российские войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву. Удар был комбинированный - крылатыми и баллистическими ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Крылатые ракеты, (потенциально Х-101) скорее всего, были выпущены около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района саратовской обл. На Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления. Одновременно с подлетом к столице крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М. К этому всему еще добавился один ударный БпЛА", - говорится в сообщении.

Попко отметил, что силами ПВО в небе столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка - баллистических и ударный беспилотник

По информации городского головы Виталия Кличко, по состоянию на 06:25 к медикам за помощью обратились двое взрослых - одного из них госпитализировали.

В Святошинском и Голосеевском районах пожары ликвидировали. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

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