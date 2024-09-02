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Россияне нанесли по Киеву комбинированный удар: крылатые и баллистические ракеты

київ

Российские войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву. Удар был комбинированный - крылатыми и баллистическими ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Крылатые ракеты, (потенциально Х-101) скорее всего, были выпущены около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района саратовской обл. На Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления. Одновременно с подлетом к столице крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М. К этому всему еще добавился один ударный БпЛА", - говорится в сообщении.

Попко отметил, что силами ПВО в небе столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка - баллистических и ударный беспилотник

По информации городского головы Виталия Кличко, по состоянию на 06:25 к медикам за помощью обратились двое взрослых - одного из них госпитализировали.

В Святошинском и Голосеевском районах пожары ликвидировали. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Также читайте: Ночная атака на Киев: зафиксировано падение обломков в 4 районах

Автор: 

Киев (25501) обстрел (27043) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+9
Коли ж ми вже москвабад вже будемо товкти ракетами....
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02.09.2024 07:10
+9
Це буде безкінечно,поки в раші залишиться хоча б з десяток літаючих корит.Треба бити по аеродромах.
Штати офіційно дозволу не дадуть ніколи,але ж можна той самий ATACMS перефарбувати,назвати Півонією і жахнути по аеродрому.Але для цього потрібно вольове рішення.
Або нащо сотню БПЛА запускати по всій раші?Десятків два кудись,а 80 по одному аеродрому.Десяток прорветься,шкода значна буде,ту 95 багато магнієвих сплавів,горітиме гарно.
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02.09.2024 07:16
+3
А с чего вы решили, что у них нет запасов на зиму? Может они нарастили производство и им хватает и сейчас и на зиму...
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02.09.2024 07:41
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Коли ж ми вже москвабад вже будемо товкти ракетами....
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02.09.2024 07:10 Ответить
тоді коли це нам буде по кишені
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02.09.2024 07:33 Ответить
Коли у нас будуть люди, здатні проєктувати і виготовляти ці ракети. Гроші знайти завжди можна, було б бажання.
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02.09.2024 08:34 Ответить
І люди, і технології у нас є - немає політичної волі, бо керманичі працюють на "іншу сторону".
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02.09.2024 16:39 Ответить
По людям велике питання, чи є вони насправді. Який середній вік колективу КБ "Луч"?
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02.09.2024 17:29 Ответить
Черговий ватний обосрамц
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02.09.2024 07:12 Ответить
Це буде безкінечно,поки в раші залишиться хоча б з десяток літаючих корит.Треба бити по аеродромах.
Штати офіційно дозволу не дадуть ніколи,але ж можна той самий ATACMS перефарбувати,назвати Півонією і жахнути по аеродрому.Але для цього потрібно вольове рішення.
Або нащо сотню БПЛА запускати по всій раші?Десятків два кудись,а 80 по одному аеродрому.Десяток прорветься,шкода значна буде,ту 95 багато магнієвих сплавів,горітиме гарно.
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02.09.2024 07:16 Ответить
Туда где рашисты держат стратегические бомбардировщики не долетят ниодна ракета, разве что Тамагавки, которые нам вряд ли дадут. Единственным вариантом ето уничтожать дальние аеродромы с помощью рейдов ДРГ и FPV-дронов
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02.09.2024 07:58 Ответить
Інтенсивність москальських атак зросла і це можна сприймати чи пояснювати по-різному.З одного боку це не тішить,з іншого це запорука того,що вони зараз витрачають запаси,котрі притримували для зими.
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02.09.2024 07:39 Ответить
А с чего вы решили, что у них нет запасов на зиму? Может они нарастили производство и им хватает и сейчас и на зиму...
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02.09.2024 07:41 Ответить
Та ні, схоже, що ракет і снарядів у них до#єра і більше - і самі їх кліпають, і вузькоокі постачають: чим довше буде тягнутись ця війна, тим краще вони до неї пристосуються, ресурсів у них значно більше, ніж у нас. Наші перспективи такі собі...
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02.09.2024 10:08 Ответить
Вот наверно сбитие этого шахеда я видел. Где-то над В. Василькивська. Потом там там ещё с земли дым был....
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02.09.2024 10:01 Ответить
ППО відбило самий масштабний наліт, вперше збили всі крилаті ракети. Це. ясна річ, сильно завадило шапіто з договорняком. І шо ? Прогнали, як вони кажуть, головного в ВПС України. Катаються в істериці по самому плінтусу.
Вже стало прикметою. Коли підлі справи у шапіто стопоряться, тоді Дерьмак включає свою акустичну Торпеду Бездумну.
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03.09.2024 02:37 Ответить
 
 