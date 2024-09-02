Россияне нанесли по Киеву комбинированный удар: крылатые и баллистические ракеты
Российские войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву. Удар был комбинированный - крылатыми и баллистическими ракетами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"Крылатые ракеты, (потенциально Х-101) скорее всего, были выпущены около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района саратовской обл. На Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления. Одновременно с подлетом к столице крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М. К этому всему еще добавился один ударный БпЛА", - говорится в сообщении.
Попко отметил, что силами ПВО в небе столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка - баллистических и ударный беспилотник
По информации городского головы Виталия Кличко, по состоянию на 06:25 к медикам за помощью обратились двое взрослых - одного из них госпитализировали.
В Святошинском и Голосеевском районах пожары ликвидировали. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.
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Штати офіційно дозволу не дадуть ніколи,але ж можна той самий ATACMS перефарбувати,назвати Півонією і жахнути по аеродрому.Але для цього потрібно вольове рішення.
Або нащо сотню БПЛА запускати по всій раші?Десятків два кудись,а 80 по одному аеродрому.Десяток прорветься,шкода значна буде,ту 95 багато магнієвих сплавів,горітиме гарно.
Вже стало прикметою. Коли підлі справи у шапіто стопоряться, тоді Дерьмак включає свою акустичну Торпеду Бездумну.