В результате атаки РФ на Киев пострадали 2 человека

Из-за ночной ракетной атаки врага на столицу Украины два человека пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко.

"В результате ракетного удара пострадали два человека. Один человек госпитализирован. Все экстренные службы работают на местах. Последствия атаки ликвидируются", - отметил он.

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Атака на Украину в ночь на 2 сентября 2024 года

В ночь на 2 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В столице работала ПВО. Впоследствии в КГВА показали последствия российской атаки на город.

Также ночью под ударом находился Харьков. В Киевской области из-за российской ракетной атаки повреждены 3 частных дома и 2 автомобиля. Кроме того, "Шахеды" атаковали Полтавскую область: обломками повреждено промпредприятие.