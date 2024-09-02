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В результате атаки РФ на Киев пострадали 2 человека

Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня

Из-за ночной ракетной атаки врага на столицу Украины два человека пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко.

"В результате ракетного удара пострадали два человека. Один человек госпитализирован. Все экстренные службы работают на местах. Последствия атаки ликвидируются", - отметил он.

Также смотрите: Спасатели ликвидируют последствия утренней российской атаки на Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Атака на Украину в ночь на 2 сентября 2024 года

В ночь на 2 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В столице работала ПВО. Впоследствии в КГВА показали последствия российской атаки на город.

Также ночью под ударом находился Харьков. В Киевской области из-за российской ракетной атаки повреждены 3 частных дома и 2 автомобиля. Кроме того, "Шахеды" атаковали Полтавскую область: обломками повреждено промпредприятие.

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Киев (25501) обстрел (27043) Воздушные атаки на Киев (698)


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І одного комента тут,а ось що там у поляків,то образи, іронія. Орки міста України атакують,а щирі німців і поляків лають. А що війна в Україні з НАТО.....чи така політика модна,починаючи з оп
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02.09.2024 09:10 Ответить
То в ОПи така методичка - чим голосніше с''рнути на партнерів.
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02.09.2024 09:56 Ответить
 
 