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Спасатели ликвидируют последствия утренней российской атаки на Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Киевские спасатели работают в разных районах столицы, чтобы ликвидировать последствия вражеской атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД Украины.

В Святошинском районе горели 4 автомобиля, пожар ликвидировали. По другому адресу горит двухэтажное здание складского помещения на площади 700 кв. м.

Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание у входа одной из станций метро. Горел пункт приема вторсырья.

В Голосеевском районе поврежден корпус котельной одного из учебных заведений. Пожар ликвидирован.

В Шевченковском районе чрезвычайники ликвидировали возгорание на площади 400 кв. м. Продолжается разбор конструкций.

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Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової російської атаки у Києві
Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової російської атаки у Києві
Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової російської атаки у Києві
Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової російської атаки у Києві
Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової російської атаки у Києві
Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової російської атаки у Києві

Автор: 

Киев (25521) ГСЧС (4967) Воздушные атаки на Киев (698)


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Читала днями,що десь близько 100 дронів атакували кацапію. Подумалося, їх би на фронт,але після Харків, Суми нехай і міста расеї горять, бо не всё коту масленица
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02.09.2024 07:41 Ответить
 
 