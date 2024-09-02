Спасатели ликвидируют последствия утренней российской атаки на Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ
Киевские спасатели работают в разных районах столицы, чтобы ликвидировать последствия вражеской атаки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД Украины.
В Святошинском районе горели 4 автомобиля, пожар ликвидировали. По другому адресу горит двухэтажное здание складского помещения на площади 700 кв. м.
Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание у входа одной из станций метро. Горел пункт приема вторсырья.
В Голосеевском районе поврежден корпус котельной одного из учебных заведений. Пожар ликвидирован.
В Шевченковском районе чрезвычайники ликвидировали возгорание на площади 400 кв. м. Продолжается разбор конструкций.
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valentyna #410470
показать весь комментарий02.09.2024 07:41 Ответить Мне нравится 1
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