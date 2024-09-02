Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової російської атаки на Київ. ФОТОрепортаж
Київські рятувальники працюють у різних районах столиці, аби ліквідувати наслідки ворожої атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України.
У Святошинському районі горіли 4 автомобілі, пожежу ліквідували. За іншою адресою горить двоповерхова будівля складського приміщення на площі 700 кв. м.
Крім того, вогнеборці ліквідували загоряння біля входу однієї зі станцій метро. Горів пункт приймання вторсировини.
У Голосіївському районі пошкоджено корпус котельні одного із закладів освіти. Пожежу ліквідовано.
У Шевченківському районі надзвичайники ліквідували загоряння на площі 400 кв. м. Триває розбір конструкцій.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
valentyna #410470
показати весь коментар02.09.2024 07:41 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль