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Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової російської атаки на Київ. ФОТОрепортаж

Київські рятувальники працюють у різних районах столиці, аби ліквідувати наслідки ворожої атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України.

У Святошинському районі горіли 4 автомобілі, пожежу ліквідували. За іншою адресою горить двоповерхова будівля складського приміщення на площі 700 кв. м.

Крім того, вогнеборці ліквідували загоряння біля входу однієї зі станцій метро. Горів пункт приймання вторсировини.

У Голосіївському районі пошкоджено корпус котельні одного із закладів освіти. Пожежу ліквідовано.

У Шевченківському районі надзвичайники ліквідували загоряння на площі 400 кв. м. Триває розбір конструкцій.

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Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової російської атаки у Києві
Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової російської атаки у Києві
Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової російської атаки у Києві
Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової російської атаки у Києві
Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової російської атаки у Києві
Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової російської атаки у Києві

Автор: 

Київ (19466) ДСНС (5106) Повітряні атаки на Київ (755)


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Читала днями,що десь близько 100 дронів атакували кацапію. Подумалося, їх би на фронт,але після Харків, Суми нехай і міста расеї горять, бо не всё коту масленица
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02.09.2024 07:41 Відповісти
 
 