Шахеды атаковали Полтавщину: обломками повреждено промпредприятие
В ночь на 2 сентября 2024 года войска РФ атаковали Полтавщину с использованием ударных БпЛА.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, наши силы ПВО отработали по вражеским целям.
"К счастью, никто не пострадал. Обломками беспилотника было повреждено административное и производственное здания одного из промышленных предприятий области", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 30 августа оккупанты атаковали дронами промышленный объект на Полтавщине, обошлось без пострадавших.
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Адже найбільші руйнування що у нас що у кацапів викликають саме уламки..... Страшно навіть уявити що буде якщо будуть прилітати цілі дрони а не їх уламки....