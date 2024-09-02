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Шахеды атаковали Полтавщину: обломками повреждено промпредприятие

Шахед над Полтавщиною

В ночь на 2 сентября 2024 года войска РФ атаковали Полтавщину с использованием ударных БпЛА.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, наши силы ПВО отработали по вражеским целям.

"К счастью, никто не пострадал. Обломками беспилотника было повреждено административное и производственное здания одного из промышленных предприятий области", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 30 августа оккупанты атаковали дронами промышленный объект на Полтавщине, обошлось без пострадавших.

Автор: 

обстрел (27043) дроны (3881) Полтавская область (1149)


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Цікаво, чому ще не назвали серію безпілотників- "Уламок"?
Адже найбільші руйнування що у нас що у кацапів викликають саме уламки..... Страшно навіть уявити що буде якщо будуть прилітати цілі дрони а не їх уламки....
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02.09.2024 08:18 Ответить
Прочитав заголовок як "Шведи атакували Полтавщину"
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02.09.2024 08:39 Ответить
 
 