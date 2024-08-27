Атака РФ на Полтавщину 26 августа: в больнице скончались три человека

Трое из шести жителей Полтавщины, которые получили ранения 26 августа из-за российского обстрела объекта промышленности, умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

"К сожалению, в больнице умерли трое гражданских людей, которые вчера пострадали в результате массированной вражеской атаки. Соболезнования семьям и близким", - говорится в сообщении.

Пронин отметил, что за жизнь еще двух человек врачи продолжают бороться.

В Машевской громаде объявили трехдневный траур, который продлится с 27 по 29 августа. В этот период на учреждениях и организациях будут приспущены флаги, а также ограничено проведение развлекательных мероприятий.

Напомним, 26 августа 2024 года вооруженные силы РФ осуществили комбинированную атаку на Полтавщину. Враг нанес удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры.

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