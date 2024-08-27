Атака РФ на Полтавщину 26 серпня: у лікарні померли три людини

Троє із шести жителів Полтавщини, які дістали поранення 26 серпня через російський обстріл об'єкта промисловості, померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"На жаль, у лікарні померли троє цивільних людей, які вчора постраждали внаслідок масованої ворожої атаки. Співчуття родинам та близьким", - йдеться в повідомленні.

Пронін зазначив, що за життя ще двох людей лікарі продовжують боротися.

У Машівській громаді оголосили триденний траур, який триватиме з 27 до 29 серпня. У цей період на установах та організаціях буде приспущено прапори, а також обмежено проведення розважальних заходів.

Нагадаємо, 26 серпня 2024 року збройні сили РФ здійснили комбіновану атаку на Полтавщину. Ворог завдав ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

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