Атака РФ на Полтавщину: кількість поранених зросла до 6, під ударами об’єкти критичної та цивільної інфраструктури. ФОТО

26 серпня 2024 року збройні сили РФ здійснили комбіновану атаку на Полтавщину. Ворог завдав ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, попередньо, унаслідок атаки поранено 6 людей.

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На місцях подій працюють екстрені служби. Правоохоронні органи фіксують воєнні злочини держави-агресора.