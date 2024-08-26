Уламками БПЛА пошкоджено будинок на Полтавщині, поранено жінку

Внаслідок атаки РФ на Полтавщині пошкоджено приватний будинок. Поранено жінку.

Про це повідомив глава ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"Уламками БпЛА пошкоджено приватний будинок в Лубенському районі. Поранено жінку, яка в ньому проживала. Їй надається вся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

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