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Новини Війна
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Уламками БПЛА пошкоджено будинок на Полтавщині, поранено жінку

На Полтавщині уламками шахеда пошкоджено будинок, поранено жінку

Внаслідок атаки РФ на Полтавщині пошкоджено приватний будинок. Поранено жінку.

Про це повідомив глава ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"Уламками БпЛА пошкоджено приватний будинок в Лубенському районі. Поранено жінку, яка в ньому проживала. Їй надається вся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28274) Полтавська область (1100)


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