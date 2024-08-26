Для греблі Київської ГЕС загроз немає, - ЦПД

Загрози для греблі Київської ГЕС внаслідок удару РФ немає.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що РФ атакувала Київську ГЕС.

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