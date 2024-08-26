Для греблі Київської ГЕС загроз немає, - ЦПД
Загрози для греблі Київської ГЕС внаслідок удару РФ немає.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше", - йдеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомили, що РФ атакувала Київську ГЕС.
Топ коментарі
+10 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар26.08.2024 14:16
+5 Amber
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+5 Дмитро Хлопченко #515233
показати весь коментар26.08.2024 14:24
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в гіршому випадку ще мінус 440 МГв електрики - півблоку АЕС
асвальтом чи ЗЄліною єпаляницею ? 👿
https://youtu.be/0irVt0ZrQsc?si=UWW7ATDFB0j34zHx
Удар по Киевской ГЭС
Друга влучила у будівлю на дамбі.
Погрожувала.
А ЗЄля з откритим іпалом на Софії стояв
Але то були совково-модернізовані ЗРК.
А зараз маємо Петріоти, але тільки для Печерських пагорбів 👿