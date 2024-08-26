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Для греблі Київської ГЕС загроз немає, - ЦПД

гес,київська

Загрози для греблі Київської ГЕС внаслідок удару РФ немає.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що РФ атакувала Київську ГЕС.

Читайте: Масований ракетно-шахедний обстріл: Росія атакувала низку регіонів України. ФОТО

Автор: 

ГЕС (209) обстріл (28274) Центр протидії дезінформації (157) Коваленко Андрій (22)


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Топ коментарі
+10
Загрози для підриву немає? - а де охорона - це ж стратегічнии об"єкт - два чудіки після прильоту ходять знімають - іх знімає третіи чудік і викладає в інфопростір
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26.08.2024 14:16
+5
Кацапи , чекайте на гідну відповідь від Украіни за своі злочини , бо вона скоро буде
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26.08.2024 14:13
+5
Як воно бути таким тупим, який зв'язок між греблею та відсутністю світла??
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26.08.2024 14:24
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Так. Але на Дніпрогесі ракетами змогли знищити машинний зал, чим повністю вивели з ладу цю споруду, як електростанцію.
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26.08.2024 14:12 Відповісти
Так какого буя в Киеве нет света ????
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26.08.2024 14:12 Відповісти
Як воно бути таким тупим, який зв'язок між греблею та відсутністю світла??
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26.08.2024 14:24 Відповісти
Каким надо быть тупым, чтобы не видеть связи, она запитывает часть районов Киева и области
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26.08.2024 14:46 Відповісти
****** нічого не заживлює, ви спілкуєтесь на тему, в якій дупля не відбиваєте.
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26.08.2024 14:59 Відповісти
А в греблі що? А ну, відбийте дупля.
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26.08.2024 15:14 Відповісти
там де спроможні щось дістати ракети - там бетон і більше нічого.
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26.08.2024 15:25 Відповісти
****** нічого не живить, сухий бетон не виробляє електрику. Ваш КЕП
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26.08.2024 15:24 Відповісти
Вся енергія надходить в едину енергосистему. ****** нічого не виробляє - сухий бетон - майже діелектрик. Електрики немає в багатьох регіонах в наслідок пошкодження обладнання по всій території України. Чи ви енергію по Wi-Fi отримуєте напряму від Київської ГЕС?
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26.08.2024 15:28 Відповісти
Попало в машинний зал, себто, в турбіни та генератори

в гіршому випадку ще мінус 440 МГв електрики - півблоку АЕС



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26.08.2024 16:58 Відповісти
Турбіни знаходяться в водоводі, глибоко під греблею, в найнижчій точці ГЕС. Влучити туди може хіба що якась іноваційна підземна торпеда.
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26.08.2024 17:19 Відповісти
Турбогенератор не працює без допоміжного обладнання. Досить конспірології
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26.08.2024 17:42 Відповісти
Кацапи , чекайте на гідну відповідь від Украіни за своі злочини , бо вона скоро буде
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26.08.2024 14:13 Відповісти
чим відповідати зібрався?

асвальтом чи ЗЄліною єпаляницею ? 👿
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26.08.2024 17:00 Відповісти
Це така спроба приплести досягнення українських розробників зброї до зєбіла?) Глибоко лижеш, ой глибоко
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26.08.2024 17:22 Відповісти
Загрози для підриву немає? - а де охорона - це ж стратегічнии об"єкт - два чудіки після прильоту ходять знімають - іх знімає третіи чудік і викладає в інфопростір
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26.08.2024 14:16 Відповісти
Ось це відео:

https://youtu.be/0irVt0ZrQsc?si=UWW7ATDFB0j34zHx
Удар по Киевской ГЭС
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26.08.2024 14:21 Відповісти
і там вже ваньки з машками святкують
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26.08.2024 14:28 Відповісти
Це одна плюхнулася у воду.
Друга влучила у будівлю на дамбі.
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26.08.2024 14:37 Відповісти
і лексика наших- кацапьска №2, одні мати
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26.08.2024 18:11 Відповісти
Машка алкоголічка погрожувала вдарити по Київській ГЕС ?

Погрожувала.

А ЗЄля з откритим іпалом на Софії стояв
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26.08.2024 17:03 Відповісти
чули вже таке в 22 про кордон з білосрусю і чонгар
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26.08.2024 15:27 Відповісти
Млять! Там же вроде Януккович ставил ПВО для Межигирья?
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26.08.2024 16:22 Відповісти
І Порох ставив.

Але то були совково-модернізовані ЗРК.

А зараз маємо Петріоти, але тільки для Печерських пагорбів 👿
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26.08.2024 17:05 Відповісти
 
 