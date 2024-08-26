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Новости Война
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Для дамбы Киевской ГЭС угроз нет, - ЦПД

гес,київська

Угрозы для плотины Киевской ГЭС в результате удара РФ нет.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно плотины Киевской ГЭС - угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит - там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что РФ атаковала Киевскую ГЭС.

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Автор: 

ГЭС (118) обстрел (26951) Центр противодействия дезинформации (130) Коваленко Андрей (20)


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Топ комментарии
+10
Загрози для підриву немає? - а де охорона - це ж стратегічнии об"єкт - два чудіки після прильоту ходять знімають - іх знімає третіи чудік і викладає в інфопростір
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26.08.2024 14:16
+5
Кацапи , чекайте на гідну відповідь від Украіни за своі злочини , бо вона скоро буде
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26.08.2024 14:13
+5
Як воно бути таким тупим, який зв'язок між греблею та відсутністю світла??
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26.08.2024 14:24
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Так. Але на Дніпрогесі ракетами змогли знищити машинний зал, чим повністю вивели з ладу цю споруду, як електростанцію.
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26.08.2024 14:12 Ответить
Так какого буя в Киеве нет света ????
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26.08.2024 14:12 Ответить
Як воно бути таким тупим, який зв'язок між греблею та відсутністю світла??
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26.08.2024 14:24 Ответить
Каким надо быть тупым, чтобы не видеть связи, она запитывает часть районов Киева и области
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26.08.2024 14:46 Ответить
****** нічого не заживлює, ви спілкуєтесь на тему, в якій дупля не відбиваєте.
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26.08.2024 14:59 Ответить
А в греблі що? А ну, відбийте дупля.
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26.08.2024 15:14 Ответить
там де спроможні щось дістати ракети - там бетон і більше нічого.
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26.08.2024 15:25 Ответить
****** нічого не живить, сухий бетон не виробляє електрику. Ваш КЕП
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26.08.2024 15:24 Ответить
Вся енергія надходить в едину енергосистему. ****** нічого не виробляє - сухий бетон - майже діелектрик. Електрики немає в багатьох регіонах в наслідок пошкодження обладнання по всій території України. Чи ви енергію по Wi-Fi отримуєте напряму від Київської ГЕС?
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26.08.2024 15:28 Ответить
Попало в машинний зал, себто, в турбіни та генератори

в гіршому випадку ще мінус 440 МГв електрики - півблоку АЕС



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26.08.2024 16:58 Ответить
Турбіни знаходяться в водоводі, глибоко під греблею, в найнижчій точці ГЕС. Влучити туди може хіба що якась іноваційна підземна торпеда.
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26.08.2024 17:19 Ответить
Турбогенератор не працює без допоміжного обладнання. Досить конспірології
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26.08.2024 17:42 Ответить
Кацапи , чекайте на гідну відповідь від Украіни за своі злочини , бо вона скоро буде
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26.08.2024 14:13 Ответить
чим відповідати зібрався?

асвальтом чи ЗЄліною єпаляницею ? 👿
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26.08.2024 17:00 Ответить
Це така спроба приплести досягнення українських розробників зброї до зєбіла?) Глибоко лижеш, ой глибоко
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26.08.2024 17:22 Ответить
Загрози для підриву немає? - а де охорона - це ж стратегічнии об"єкт - два чудіки після прильоту ходять знімають - іх знімає третіи чудік і викладає в інфопростір
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26.08.2024 14:16 Ответить
Ось це відео:

https://youtu.be/0irVt0ZrQsc?si=UWW7ATDFB0j34zHx
Удар по Киевской ГЭС
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26.08.2024 14:21 Ответить
і там вже ваньки з машками святкують
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26.08.2024 14:28 Ответить
Це одна плюхнулася у воду.
Друга влучила у будівлю на дамбі.
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26.08.2024 14:37 Ответить
і лексика наших- кацапьска №2, одні мати
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26.08.2024 18:11 Ответить
Машка алкоголічка погрожувала вдарити по Київській ГЕС ?

Погрожувала.

А ЗЄля з откритим іпалом на Софії стояв
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26.08.2024 17:03 Ответить
чули вже таке в 22 про кордон з білосрусю і чонгар
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26.08.2024 15:27 Ответить
Млять! Там же вроде Януккович ставил ПВО для Межигирья?
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26.08.2024 16:22 Ответить
І Порох ставив.

Але то були совково-модернізовані ЗРК.

А зараз маємо Петріоти, але тільки для Печерських пагорбів 👿
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26.08.2024 17:05 Ответить
 
 