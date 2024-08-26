Для дамбы Киевской ГЭС угроз нет, - ЦПД

Угрозы для плотины Киевской ГЭС в результате удара РФ нет.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно плотины Киевской ГЭС - угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит - там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что РФ атаковала Киевскую ГЭС.

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