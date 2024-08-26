Для дамбы Киевской ГЭС угроз нет, - ЦПД
Угрозы для плотины Киевской ГЭС в результате удара РФ нет.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно плотины Киевской ГЭС - угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит - там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что РФ атаковала Киевскую ГЭС.
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+10 Валентин Коваль #587289
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+5 Дмитро Хлопченко #515233
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в гіршому випадку ще мінус 440 МГв електрики - півблоку АЕС
асвальтом чи ЗЄліною єпаляницею ? 👿
https://youtu.be/0irVt0ZrQsc?si=UWW7ATDFB0j34zHx
Удар по Киевской ГЭС
Друга влучила у будівлю на дамбі.
Погрожувала.
А ЗЄля з откритим іпалом на Софії стояв
Але то були совково-модернізовані ЗРК.
А зараз маємо Петріоти, але тільки для Печерських пагорбів 👿