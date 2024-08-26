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Новости Война
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РФ запустила по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов", - Зеленский. ВИДЕО

Зеленський прокоментував масований удар РФ по Україні 26 серпня

В понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и около сотни ударных дронов-камикадзе. Нужны сильные решения от партнеров, чтобы помочь нам остановить российский террор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмм-канале сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара. Это был один из крупнейших ударов - комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни "шахедов". И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов, от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть десятки раненых - всем оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

По словам президента, много повреждений в энергетике. Однако там, где есть отключения электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно.

Путин себе не изменяет: это больное существо - всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить, и прекратить справедливо. Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и "шахеды", и баллистику из Северной Кореи. Америка, Великобритания, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть некоторые громкие объявления об оборонных пакетах от партнеров, которые месяцами не реализуются полностью, - Зеленский

Ранее сообщалось, что 15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки.

По всей Украине введены экстренные отключения света.

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) обстрел (26951) ракеты (3556) дроны (3852)


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Топ комментарии
+16
Сарказм?
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26.08.2024 13:04
+15
І знову ні бункер гнуснявого, ані кончезаспу, а ні ОПу не зачипило.
Совпадєніє?!
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26.08.2024 13:03
+13
а Байден нам нічого не винен !!! це зе-н*ркоманська влада колоборантів, запроданців і тупо агентів фсб, 5 років замість вкладати гроші в оборону України, вкладає їх в різню фігню типу асфальту, бруківки називаючи це "великим будівництвом" і при цьому безбожно краде виводячи гроші в офшори !!!



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26.08.2024 13:12
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Правила форума Совет форумчан
Самий Найкращий президент в історіі України! Пишаюсь ним! Нам весь світ заздрить, що у нас такий Потужний Президент
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26.08.2024 13:00 Ответить
Сарказм?
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26.08.2024 13:04 Ответить
Ну или сарказм или родовая травма. Хотелось бы верить что первое.
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26.08.2024 13:11 Ответить
Або шось невиліковне, якщо іванов то скоріш за все невиліковне
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26.08.2024 13:12 Ответить
Словосполученгя "Потужний Президент" вказує на сарказм. 😊 Потужним може бути трактор, а президент має бути ефективним, чи як мінімум - мудрим.
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26.08.2024 13:17 Ответить
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26.08.2024 13:08 Ответить
Я иногда думаю ,что это сон.Но просыпаясь вижу счастье наяву.
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26.08.2024 13:27 Ответить
Так, справді найкращий… по грі х#єм на піаніно! В усьому іншому - повний нікчема
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26.08.2024 14:48 Ответить
Де прлять найкращі в світі Паляниці? де повітряна армада кукурузників з кулеметами?
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26.08.2024 13:01 Ответить
Там же где и потужни эксперди з аналитиками, они ж рассказывали, что у РФ ракет с Гулькин нос и они вот- вот закончатся.
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26.08.2024 13:06 Ответить
І знову ні бункер гнуснявого, ані кончезаспу, а ні ОПу не зачипило.
Совпадєніє?!
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26.08.2024 13:03 Ответить
Може підростеш та поймешь, а не дійде до макітри то так дураком і помрешь.
Бува і таке
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26.08.2024 13:08 Ответить
а Байден нам нічого не винен !!! це зе-н*ркоманська влада колоборантів, запроданців і тупо агентів фсб, 5 років замість вкладати гроші в оборону України, вкладає їх в різню фігню типу асфальту, бруківки називаючи це "великим будівництвом" і при цьому безбожно краде виводячи гроші в офшори !!!



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26.08.2024 13:12 Ответить
Мародеры.
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26.08.2024 13:29 Ответить
а хто зброю у нас забрав? 3ій потенціал в світі? чи не сша часом, які тепер нічого нам не винні?
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26.08.2024 18:31 Ответить
ядерну зброю у нас забрала паРаша )(уйло, зе-н*ркоман, піськ*грай оманський нам корпоративах у )(уйло, 2.5 роки нам блеяв різну фігню "про мір", "стретімся пасредіне" і тд.тп., здавав Україну під окупацію паРаші, а тепер дудує зебільну зе-диктатуру в найкращих традиціях паРаші та кацапо-совка, замість давно поставити до влада адекаватний уряд національної згоди, подати у відставку і піти під суд за зраду України !!! Американці такі диктури не підтримують за визначенням !!!

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26.08.2024 18:44 Ответить
Наши "партнеры" больше обеспокоены чтобы мы не притесняли РПЦ чем ракетным террором и убийствами людей.
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26.08.2024 13:05 Ответить
найбільше в збережені так звої "упц мп-рпц" зацікавлена зе-влада бо це їх основний електорат !!!

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26.08.2024 13:15 Ответить
прошу пана, які поїзди ??? у нас тут електрички ходять ...
звичайно зебіли усе вам мав зробити Порошеко - Армію відбудуваьґти, Томос збути і тд.тп., а вофка зе вам нічого не винен, бо він тоді Томос який Порошеко зробив тоді , обʼєднавши українське Православʼя, здобув, в режимі найдзвичайної секретності, ваш зе-н*ркоман називав "термосом", а Україну порівнював з порноактрисою з дешевих німецьких порно-фільмів !!!



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26.08.2024 13:53 Ответить
І ти, чучело гундосе, на 3 рік війни не здатен ні захистити країну, ні гідно відповісти на новий обстріл. Тільки потужно сериш ротом, недієздатний уїбан.
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26.08.2024 13:10 Ответить
Наші партнери просто налякані кремлівським карликом і думають
тільки про себе, а на украінців аони чхати хотіли ,
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26.08.2024 13:11 Ответить
так само як тобі було чхати на сірійців курдів лівійцій....
лицемірно вважати що світ крутиться навколо українців.
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26.08.2024 13:30 Ответить
у сірійців і лівійців сша з англією не відібрали 3ій потенцал зброї в світі.
В мене немає питань до жодної країни, крім цих двох, не рахуючи росію.
При тому, той же західний світ, збирається і гуртом відбиває ракетну атаку на ізраїль. Але ми мабуть 3го сорту, а може і 4го, якщо вони це навіть не обговорюють.
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26.08.2024 18:34 Ответить
ахахахах знову ці балачки про бідних і обіжених у яких забрали зброю як у малих діточок....
по перше весь ядерний арсенам переданий параші, а не США чи бритам, Не знав НІ ?
по друге тисячі такнків бмп бтр літаків гелікоптерів або поржавіли або були продані за безцінь у африку чи азію.
по третє Ми ніщеброди не могли "потягнути" навіть ту сухопутну армію що нам залишилась від совка, а дурачки далі продовжують надрачувати на ЯО, та який ******* захід що її вкрав.
Самі винні що обрали з 91 року комуняк, які за буси віддали яо, тільки б з парашою не конфліктувати. А тепер вже пізно пити боржомі.
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26.08.2024 18:52 Ответить
по перше, саме сша ініціювало ту передачу, і клінтон каявся за свій шантаж, але його покаяння до одного місця, на нього треба подавати позов і судити.
По-друге, мені байдуже, хто саме з цієї святої трійці і що забрав. Росія б не забрала нічого, поки сша їй це не дозволило, і це ще 1 привід йти до суду.
И по-третє, "история не имеет сослагательних наклонений", і що б поржавіло, і що б ми потягнули, а що залишилося - того не знає ніхто. Мова йде про відповідальність за свої поступки і злочини. І те що зробили сша з англією - то злочин щодо нашої держави, за який вони мають нести відповідальність. За свою тупість ми вже заплатили. Тепер хай платять вони.

Але тупі вкраїнчики типу вас, бачать соринку в оці України і не бачать бревна в очах "харантів".
І доки так буде, це буде нація бідних і обіжених, бо не може навіть позов подати проти ******** заходу, яким він і є.
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27.08.2024 00:41 Ответить
Ракети летіли в нашого зе, але були спинені Київською ГЕС. Будемо без світла, але ми легко відбулись, бо зберегли найцінніше.
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26.08.2024 13:14 Ответить
А ми у відповідб їх паляницею, розсмішимо
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26.08.2024 13:15 Ответить
Чекай а чому ти не вимагаєш 500 томагавків, висадку собзників , не погрожуєш почати збагатшувати уран ....
що за понос ? Чи тебе вони за ручку повинні привести і сказати ось диви ми тобі ***** он *********** як ти і просив ....
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26.08.2024 13:16 Ответить
коли ворогу відповісти нічим час запускати коментарі по потужні пресконференції, щоб пояснити пересічним очевидні факти потужними словами
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26.08.2024 13:29 Ответить
По містах розгортають пункти незламності. Пункти потужності були розгорнуті з підвищенням вартості електроенергії
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26.08.2024 13:38 Ответить
Отже,москалі чаться :накопичують ракет і тоді масовий залп(Україна хоч би паляницями масовий залп зробила.
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26.08.2024 13:51 Ответить
Вовачка нічого не зробив для захисту від подібних атак
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26.08.2024 14:18 Ответить
А де наші ракети, гадьониш??!!

Вибори
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26.08.2024 14:20 Ответить
Після успіхів Курської дуги Зеленський на відео став спокійним, рішучим і впевненим.
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26.08.2024 14:24 Ответить
Потужна відповідь Зеленского не забарилася!
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26.08.2024 14:37 Ответить
ввечері всосе коксу і ще один потужний гундос запише, про п'ять докладів просирського за день
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26.08.2024 15:26 Ответить
 
 