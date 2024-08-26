РФ запустила по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов", - Зеленский. ВИДЕО

В понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и около сотни ударных дронов-камикадзе. Нужны сильные решения от партнеров, чтобы помочь нам остановить российский террор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмм-канале сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара. Это был один из крупнейших ударов - комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни "шахедов". И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов, от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть десятки раненых - всем оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

По словам президента, много повреждений в энергетике. Однако там, где есть отключения электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно.

Путин себе не изменяет: это больное существо - всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить, и прекратить справедливо. Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и "шахеды", и баллистику из Северной Кореи. Америка, Великобритания, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть некоторые громкие объявления об оборонных пакетах от партнеров, которые месяцами не реализуются полностью, - Зеленский

Ранее сообщалось, что 15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки.

По всей Украине введены экстренные отключения света.