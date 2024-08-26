РФ запустила по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов", - Зеленский. ВИДЕО
В понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и около сотни ударных дронов-камикадзе. Нужны сильные решения от партнеров, чтобы помочь нам остановить российский террор.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмм-канале сообщил президент Владимир Зеленский.
"Сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара. Это был один из крупнейших ударов - комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни "шахедов". И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов, от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть десятки раненых - всем оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
По словам президента, много повреждений в энергетике. Однако там, где есть отключения электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно.
Путин себе не изменяет: это больное существо - всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить, и прекратить справедливо. Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и "шахеды", и баллистику из Северной Кореи. Америка, Великобритания, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения", - добавил глава государства.
Ранее сообщалось, что 15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки.
По всей Украине введены экстренные отключения света.
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Совпадєніє?!
Бува і таке
звичайно зебіли усе вам мав зробити Порошеко - Армію відбудуваьґти, Томос збути і тд.тп., а вофка зе вам нічого не винен, бо він тоді Томос який Порошеко зробив тоді , обʼєднавши українське Православʼя, здобув, в режимі найдзвичайної секретності, ваш зе-н*ркоман називав "термосом", а Україну порівнював з порноактрисою з дешевих німецьких порно-фільмів !!!
тільки про себе, а на украінців аони чхати хотіли ,
лицемірно вважати що світ крутиться навколо українців.
В мене немає питань до жодної країни, крім цих двох, не рахуючи росію.
При тому, той же західний світ, збирається і гуртом відбиває ракетну атаку на ізраїль. Але ми мабуть 3го сорту, а може і 4го, якщо вони це навіть не обговорюють.
по перше весь ядерний арсенам переданий параші, а не США чи бритам, Не знав НІ ?
по друге тисячі такнків бмп бтр літаків гелікоптерів або поржавіли або були продані за безцінь у африку чи азію.
по третє Ми ніщеброди не могли "потягнути" навіть ту сухопутну армію що нам залишилась від совка, а дурачки далі продовжують надрачувати на ЯО, та який ******* захід що її вкрав.
Самі винні що обрали з 91 року комуняк, які за буси віддали яо, тільки б з парашою не конфліктувати. А тепер вже пізно пити боржомі.
По-друге, мені байдуже, хто саме з цієї святої трійці і що забрав. Росія б не забрала нічого, поки сша їй це не дозволило, і це ще 1 привід йти до суду.
И по-третє, "история не имеет сослагательних наклонений", і що б поржавіло, і що б ми потягнули, а що залишилося - того не знає ніхто. Мова йде про відповідальність за свої поступки і злочини. І те що зробили сша з англією - то злочин щодо нашої держави, за який вони мають нести відповідальність. За свою тупість ми вже заплатили. Тепер хай платять вони.
Але тупі вкраїнчики типу вас, бачать соринку в оці України і не бачать бревна в очах "харантів".
І доки так буде, це буде нація бідних і обіжених, бо не може навіть позов подати проти ******** заходу, яким він і є.
що за понос ? Чи тебе вони за ручку повинні привести і сказати ось диви ми тобі ***** он *********** як ти і просив ....
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