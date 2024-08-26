УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7322 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 948 40

РФ запустила по Україні більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів", - Зеленський. ВIДЕО

У понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе. Потрібні сильні рішення від партнерів, щоб допомогти нам зупинити російський терор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив президент Володимир Зеленський.

"Зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Це був один з найбільших ударів – комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів". І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси й західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених – усім надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

За словами президента, багато пошкоджень в енергетиці. Однак там, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово.

Путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень. Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і "шахеди", і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення", - додав глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни масовано атакують Україну: б’ють балістикою, крилатими ракетами, "шахедами" (оновлено) 

Раніше повідомлялося, що 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки.

По всій Україні запроваджено екстрені відключення світла.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) обстріл (28392) ракети (4021) дрони (4678)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Сарказм?
показати весь коментар
26.08.2024 13:04
+15
І знову ні бункер гнуснявого, ані кончезаспу, а ні ОПу не зачипило.
Совпадєніє?!
показати весь коментар
26.08.2024 13:03
+13
а Байден нам нічого не винен !!! це зе-н*ркоманська влада колоборантів, запроданців і тупо агентів фсб, 5 років замість вкладати гроші в оборону України, вкладає їх в різню фігню типу асфальту, бруківки називаючи це "великим будівництвом" і при цьому безбожно краде виводячи гроші в офшори !!!



показати весь коментар
26.08.2024 13:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самий Найкращий президент в історіі України! Пишаюсь ним! Нам весь світ заздрить, що у нас такий Потужний Президент
показати весь коментар
26.08.2024 13:00 Відповісти
Сарказм?
показати весь коментар
26.08.2024 13:04 Відповісти
Ну или сарказм или родовая травма. Хотелось бы верить что первое.
показати весь коментар
26.08.2024 13:11 Відповісти
Або шось невиліковне, якщо іванов то скоріш за все невиліковне
показати весь коментар
26.08.2024 13:12 Відповісти
Словосполученгя "Потужний Президент" вказує на сарказм. 😊 Потужним може бути трактор, а президент має бути ефективним, чи як мінімум - мудрим.
показати весь коментар
26.08.2024 13:17 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2024 13:08 Відповісти
Я иногда думаю ,что это сон.Но просыпаясь вижу счастье наяву.
показати весь коментар
26.08.2024 13:27 Відповісти
Так, справді найкращий… по грі х#єм на піаніно! В усьому іншому - повний нікчема
показати весь коментар
26.08.2024 14:48 Відповісти
Де прлять найкращі в світі Паляниці? де повітряна армада кукурузників з кулеметами?
показати весь коментар
26.08.2024 13:01 Відповісти
Там же где и потужни эксперди з аналитиками, они ж рассказывали, что у РФ ракет с Гулькин нос и они вот- вот закончатся.
показати весь коментар
26.08.2024 13:06 Відповісти
І знову ні бункер гнуснявого, ані кончезаспу, а ні ОПу не зачипило.
Совпадєніє?!
показати весь коментар
26.08.2024 13:03 Відповісти
Може підростеш та поймешь, а не дійде до макітри то так дураком і помрешь.
Бува і таке
показати весь коментар
26.08.2024 13:08 Відповісти
а Байден нам нічого не винен !!! це зе-н*ркоманська влада колоборантів, запроданців і тупо агентів фсб, 5 років замість вкладати гроші в оборону України, вкладає їх в різню фігню типу асфальту, бруківки називаючи це "великим будівництвом" і при цьому безбожно краде виводячи гроші в офшори !!!



показати весь коментар
26.08.2024 13:12 Відповісти
Мародеры.
показати весь коментар
26.08.2024 13:29 Відповісти
а хто зброю у нас забрав? 3ій потенціал в світі? чи не сша часом, які тепер нічого нам не винні?
показати весь коментар
26.08.2024 18:31 Відповісти
ядерну зброю у нас забрала паРаша )(уйло, зе-н*ркоман, піськ*грай оманський нам корпоративах у )(уйло, 2.5 роки нам блеяв різну фігню "про мір", "стретімся пасредіне" і тд.тп., здавав Україну під окупацію паРаші, а тепер дудує зебільну зе-диктатуру в найкращих традиціях паРаші та кацапо-совка, замість давно поставити до влада адекаватний уряд національної згоди, подати у відставку і піти під суд за зраду України !!! Американці такі диктури не підтримують за визначенням !!!

показати весь коментар
26.08.2024 18:44 Відповісти
Наши "партнеры" больше обеспокоены чтобы мы не притесняли РПЦ чем ракетным террором и убийствами людей.
показати весь коментар
26.08.2024 13:05 Відповісти
найбільше в збережені так звої "упц мп-рпц" зацікавлена зе-влада бо це їх основний електорат !!!

показати весь коментар
26.08.2024 13:15 Відповісти
прошу пана, які поїзди ??? у нас тут електрички ходять ...
звичайно зебіли усе вам мав зробити Порошеко - Армію відбудуваьґти, Томос збути і тд.тп., а вофка зе вам нічого не винен, бо він тоді Томос який Порошеко зробив тоді , обʼєднавши українське Православʼя, здобув, в режимі найдзвичайної секретності, ваш зе-н*ркоман називав "термосом", а Україну порівнював з порноактрисою з дешевих німецьких порно-фільмів !!!



показати весь коментар
26.08.2024 13:53 Відповісти
І ти, чучело гундосе, на 3 рік війни не здатен ні захистити країну, ні гідно відповісти на новий обстріл. Тільки потужно сериш ротом, недієздатний уїбан.
показати весь коментар
26.08.2024 13:10 Відповісти
Наші партнери просто налякані кремлівським карликом і думають
тільки про себе, а на украінців аони чхати хотіли ,
показати весь коментар
26.08.2024 13:11 Відповісти
так само як тобі було чхати на сірійців курдів лівійцій....
лицемірно вважати що світ крутиться навколо українців.
показати весь коментар
26.08.2024 13:30 Відповісти
у сірійців і лівійців сша з англією не відібрали 3ій потенцал зброї в світі.
В мене немає питань до жодної країни, крім цих двох, не рахуючи росію.
При тому, той же західний світ, збирається і гуртом відбиває ракетну атаку на ізраїль. Але ми мабуть 3го сорту, а може і 4го, якщо вони це навіть не обговорюють.
показати весь коментар
26.08.2024 18:34 Відповісти
ахахахах знову ці балачки про бідних і обіжених у яких забрали зброю як у малих діточок....
по перше весь ядерний арсенам переданий параші, а не США чи бритам, Не знав НІ ?
по друге тисячі такнків бмп бтр літаків гелікоптерів або поржавіли або були продані за безцінь у африку чи азію.
по третє Ми ніщеброди не могли "потягнути" навіть ту сухопутну армію що нам залишилась від совка, а дурачки далі продовжують надрачувати на ЯО, та який ******* захід що її вкрав.
Самі винні що обрали з 91 року комуняк, які за буси віддали яо, тільки б з парашою не конфліктувати. А тепер вже пізно пити боржомі.
показати весь коментар
26.08.2024 18:52 Відповісти
по перше, саме сша ініціювало ту передачу, і клінтон каявся за свій шантаж, але його покаяння до одного місця, на нього треба подавати позов і судити.
По-друге, мені байдуже, хто саме з цієї святої трійці і що забрав. Росія б не забрала нічого, поки сша їй це не дозволило, і це ще 1 привід йти до суду.
И по-третє, "история не имеет сослагательних наклонений", і що б поржавіло, і що б ми потягнули, а що залишилося - того не знає ніхто. Мова йде про відповідальність за свої поступки і злочини. І те що зробили сша з англією - то злочин щодо нашої держави, за який вони мають нести відповідальність. За свою тупість ми вже заплатили. Тепер хай платять вони.

Але тупі вкраїнчики типу вас, бачать соринку в оці України і не бачать бревна в очах "харантів".
І доки так буде, це буде нація бідних і обіжених, бо не може навіть позов подати проти ******** заходу, яким він і є.
показати весь коментар
27.08.2024 00:41 Відповісти
Ракети летіли в нашого зе, але були спинені Київською ГЕС. Будемо без світла, але ми легко відбулись, бо зберегли найцінніше.
показати весь коментар
26.08.2024 13:14 Відповісти
А ми у відповідб їх паляницею, розсмішимо
показати весь коментар
26.08.2024 13:15 Відповісти
Чекай а чому ти не вимагаєш 500 томагавків, висадку собзників , не погрожуєш почати збагатшувати уран ....
що за понос ? Чи тебе вони за ручку повинні привести і сказати ось диви ми тобі ***** он *********** як ти і просив ....
показати весь коментар
26.08.2024 13:16 Відповісти
коли ворогу відповісти нічим час запускати коментарі по потужні пресконференції, щоб пояснити пересічним очевидні факти потужними словами
показати весь коментар
26.08.2024 13:29 Відповісти
По містах розгортають пункти незламності. Пункти потужності були розгорнуті з підвищенням вартості електроенергії
показати весь коментар
26.08.2024 13:38 Відповісти
Отже,москалі чаться :накопичують ракет і тоді масовий залп(Україна хоч би паляницями масовий залп зробила.
показати весь коментар
26.08.2024 13:51 Відповісти
Вовачка нічого не зробив для захисту від подібних атак
показати весь коментар
26.08.2024 14:18 Відповісти
А де наші ракети, гадьониш??!!

Вибори
показати весь коментар
26.08.2024 14:20 Відповісти
Після успіхів Курської дуги Зеленський на відео став спокійним, рішучим і впевненим.
показати весь коментар
26.08.2024 14:24 Відповісти
Потужна відповідь Зеленского не забарилася!
показати весь коментар
26.08.2024 14:37 Відповісти
ввечері всосе коксу і ще один потужний гундос запише, про п'ять докладів просирського за день
показати весь коментар
26.08.2024 15:26 Відповісти
 
 