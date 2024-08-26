РФ запустила по Україні більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів", - Зеленський. ВIДЕО
У понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе. Потрібні сильні рішення від партнерів, щоб допомогти нам зупинити російський терор.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив президент Володимир Зеленський.
"Зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Це був один з найбільших ударів – комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів". І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси й західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених – усім надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.
За словами президента, багато пошкоджень в енергетиці. Однак там, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово.
Путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень. Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і "шахеди", і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення", - додав глава держави.
Раніше повідомлялося, що 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки.
По всій Україні запроваджено екстрені відключення світла.
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Совпадєніє?!
Бува і таке
звичайно зебіли усе вам мав зробити Порошеко - Армію відбудуваьґти, Томос збути і тд.тп., а вофка зе вам нічого не винен, бо він тоді Томос який Порошеко зробив тоді , обʼєднавши українське Православʼя, здобув, в режимі найдзвичайної секретності, ваш зе-н*ркоман називав "термосом", а Україну порівнював з порноактрисою з дешевих німецьких порно-фільмів !!!
тільки про себе, а на украінців аони чхати хотіли ,
лицемірно вважати що світ крутиться навколо українців.
В мене немає питань до жодної країни, крім цих двох, не рахуючи росію.
При тому, той же західний світ, збирається і гуртом відбиває ракетну атаку на ізраїль. Але ми мабуть 3го сорту, а може і 4го, якщо вони це навіть не обговорюють.
по перше весь ядерний арсенам переданий параші, а не США чи бритам, Не знав НІ ?
по друге тисячі такнків бмп бтр літаків гелікоптерів або поржавіли або були продані за безцінь у африку чи азію.
по третє Ми ніщеброди не могли "потягнути" навіть ту сухопутну армію що нам залишилась від совка, а дурачки далі продовжують надрачувати на ЯО, та який ******* захід що її вкрав.
Самі винні що обрали з 91 року комуняк, які за буси віддали яо, тільки б з парашою не конфліктувати. А тепер вже пізно пити боржомі.
По-друге, мені байдуже, хто саме з цієї святої трійці і що забрав. Росія б не забрала нічого, поки сша їй це не дозволило, і це ще 1 привід йти до суду.
И по-третє, "история не имеет сослагательних наклонений", і що б поржавіло, і що б ми потягнули, а що залишилося - того не знає ніхто. Мова йде про відповідальність за свої поступки і злочини. І те що зробили сша з англією - то злочин щодо нашої держави, за який вони мають нести відповідальність. За свою тупість ми вже заплатили. Тепер хай платять вони.
Але тупі вкраїнчики типу вас, бачать соринку в оці України і не бачать бревна в очах "харантів".
І доки так буде, це буде нація бідних і обіжених, бо не може навіть позов подати проти ******** заходу, яким він і є.
що за понос ? Чи тебе вони за ручку повинні привести і сказати ось диви ми тобі ***** он *********** як ти і просив ....
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