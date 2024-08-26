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Новости Война
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Обломками БПЛА поврежден дом на Полтавщине, ранена женщина

На Полтавщині уламками шахеда пошкоджено будинок, поранено жінку

В результате атаки РФ на Полтавщине поврежден частный дом. Ранена женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"Обломками БпЛА поврежден частный дом в Лубенском районе. Ранена женщина, которая в нем проживала. Ей оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

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обстрел (26951) Полтавская область (1145)


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