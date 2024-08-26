Обломками БПЛА поврежден дом на Полтавщине, ранена женщина
В результате атаки РФ на Полтавщине поврежден частный дом. Ранена женщина.
Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
"Обломками БпЛА поврежден частный дом в Лубенском районе. Ранена женщина, которая в нем проживала. Ей оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
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