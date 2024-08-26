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Атака РФ на Полтавщину: количество раненых возросло до 6, под ударами объекты критической и гражданской инфраструктуры. ФОТО

26 августа 2024 года вооруженные силы РФ осуществили комбинированную атаку на Полтавщину. Враг нанес удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, предварительно, в результате атаки ранены 6 человек.

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Наслідки атаки на Полтавщину
Наслідки атаки на Полтавщину

На местах событий работают экстренные службы. Правоохранительные органы фиксируют военные преступления государства-агрессора.

Автор: 

обстрел (27129) Полтавская область (1152)


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