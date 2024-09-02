Шахеди атакували Полтавщину: уламками пошкоджено промпідприємство

У ніч на 2 вересня 2024 року війська РФ атакували Полтавщину з використанням ударних БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наші сили ППО відпрацювали по ворожих цілях.

"На щастя, ніхто не постраждав. Уламками безпілотника було пошкоджено адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств області", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 30 серпня окупанти атакували дронами промисловий об’єкт на Полтавщині, минулося без постраждалих.