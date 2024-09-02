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Шахеди атакували Полтавщину: уламками пошкоджено промпідприємство

Шахед над Полтавщиною

У ніч на 2 вересня 2024 року війська РФ атакували Полтавщину з використанням ударних БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наші сили ППО відпрацювали по ворожих цілях.

"На щастя, ніхто не постраждав. Уламками безпілотника було пошкоджено адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств області", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Полтавщину 26 серпня: у лікарні померли три людини

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 30 серпня окупанти атакували дронами промисловий об’єкт на Полтавщині, минулося без постраждалих.

Автор: 

обстріл (28365) дрони (4662) Полтавська область (1103)


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Цікаво, чому ще не назвали серію безпілотників- "Уламок"?
Адже найбільші руйнування що у нас що у кацапів викликають саме уламки..... Страшно навіть уявити що буде якщо будуть прилітати цілі дрони а не їх уламки....
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02.09.2024 08:18 Відповісти
Прочитав заголовок як "Шведи атакували Полтавщину"
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02.09.2024 08:39 Відповісти
 
 