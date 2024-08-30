Окупанти вночі атакували дронами промисловий об’єкт на Полтавщині, без постраждалих

Вночі 30 серпня російські загарбники атакували безпілотниками Полтавську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Вночі ворог завдав ударів БпЛА по промисловому обʼєкту на Полтавщині.

У результаті атаки, на щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, вночі 30 серпня окупанти завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа.