Ворог завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі Сум, виникла пожежа, поранено 9 осіб. ФОТО (оновлено)
Сьогодні вночі, 30 серпня окупанти завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
"Внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителям міста прохання щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.
Начальник Сумської МВА Олександр Дрозденко уточнив, що удар завдано по північній частині міста.
Оновлена інформація
Попередньо, девʼять людей дістали поранення внаслідок авіаудару по підприємству, повідомили в облпрокуратурі.
"За даними слідства, 30 серпня 2024 року близько 01:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в м. Суми. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі", - йдеться у повідомленні.
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