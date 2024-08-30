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Ворог завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі Сум, виникла пожежа, поранено 9 осіб. ФОТО (оновлено)

Сьогодні вночі, 30 серпня окупанти  завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"Внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителям міста прохання щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.

Начальник Сумської МВА Олександр Дрозденко уточнив, що удар завдано по північній частині міста.

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Оновлена інформація

Попередньо, девʼять людей дістали поранення внаслідок авіаудару по підприємству, повідомили в облпрокуратурі.

"За даними слідства, 30 серпня 2024 року близько 01:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в м. Суми. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі", - йдеться у повідомленні.

Суми 30 серпня
Суми 30 серпня

Автор: 

обстріл (28472) Суми (884)


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30.08.2024 09:22 Відповісти
 
 