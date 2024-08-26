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Окупанти вдарили КАБами по приватному сектору на Сумщині, одна загибла та 6 поранених. ФОТОрепортаж

25 серпня 2024 року, близько 18:30,  ворог скинув керовану авіаційну бомбу на один із дачних масивів м. Суми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Сумської області 

"Унаслідок атаки окупантів поранено 4 осіб, пошкоджено щонайменше 12 дачних будинків та 3 транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

Іще два засоби ураження потрапили в житловий квартал Бездрицької територіальної громади Сумського району.

"54-річна жінка загинула, її чоловік та іще одна жінка отримали поранення. Пошкоджено 10 приватних домоволодінь та 3 автівки", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо,  вдень 25 серпня ворог скинув КАБи на житловий квартал у селищі Свеса Шосткинського району Сумської області, унаслідок чого дві людини загинули і дві постраждали.

Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина

Автор: 

обстріл (28449) Сумська область (3674) Суми (884) КАБ (355)


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