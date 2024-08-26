Окупанти вдарили КАБами по приватному сектору на Сумщині, одна загибла та 6 поранених. ФОТОрепортаж
25 серпня 2024 року, близько 18:30, ворог скинув керовану авіаційну бомбу на один із дачних масивів м. Суми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Сумської області
"Унаслідок атаки окупантів поранено 4 осіб, пошкоджено щонайменше 12 дачних будинків та 3 транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.
Іще два засоби ураження потрапили в житловий квартал Бездрицької територіальної громади Сумського району.
"54-річна жінка загинула, її чоловік та іще одна жінка отримали поранення. Пошкоджено 10 приватних домоволодінь та 3 автівки", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, вдень 25 серпня ворог скинув КАБи на житловий квартал у селищі Свеса Шосткинського району Сумської області, унаслідок чого дві людини загинули і дві постраждали.
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