Окупанти завдали авіаудару по Сумщині: двоє загиблих і двоє постраждалих, пошкоджено п’ятиповерхівку. ФОТО (оновлено)

Росіяни не припиняють чинити злочини проти мирного населення Сумщини. Сьогодні вдень, 25 серпня, ворог здійснив авіаудар по Свеській громаді Шосткинського району.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зафіксовано три вибухи.

Пошкоджено багатоквартирний будинок. На місці працюють всі необхідні служби.



За попередніми даними, є загиблі та поранені люди. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

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Як повідомили в Прокуратурі Сумської області, 25 серпня 2024 року близько 15:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув керовані авіаційні бомби на житловий квартал у селищі Свеса Шосткинського району Сумської області.



"Унаслідок атаки окупантів один засіб ураження потрапив у дерево, яке впало на мотоцикл. 45-річний водій та його 37-річна пасажирка загинули.



Інша бомба впала на пʼятиповерховий будинок, поранено двох мешканців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару, завданого увечері 24 серпня по інфраструктурі Сум, 8 людей поранено,1 людина загинула.