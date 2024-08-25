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Окупанти завдали авіаудару по Сумщині: двоє загиблих і двоє постраждалих, пошкоджено п’ятиповерхівку. ФОТО (оновлено)

Росіяни не припиняють чинити злочини проти мирного населення Сумщини. Сьогодні вдень, 25 серпня, ворог здійснив авіаудар по Свеській громаді Шосткинського району.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зафіксовано три вибухи.

Пошкоджено багатоквартирний будинок. На місці працюють всі необхідні служби.

За попередніми даними, є загиблі та поранені люди. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Також дивіться: За добу в Сумській області росіяни поранили 10 цивільних осіб, зокрема 3 дітей. ФОТОрепортаж

Удар КАБ по Сумщині 25 серпня

Оновлена інформація

Як повідомили в Прокуратурі Сумської області, 25 серпня 2024 року близько 15:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув керовані авіаційні бомби на житловий квартал у селищі Свеса Шосткинського району Сумської області.

"Унаслідок атаки окупантів один засіб ураження потрапив у дерево, яке впало на мотоцикл. 45-річний водій та його 37-річна пасажирка загинули.

Інша бомба впала на пʼятиповерховий будинок, поранено двох мешканців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару, завданого увечері 24 серпня по інфраструктурі Сум, 8 людей поранено,1 людина загинула.

Автор: 

обстріл (28449) Сумська область (3674)


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У орків прильоти по аеродромами і нафтобазам, вони луплять по лікарням і житлу. З ким ми воюєм?...
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25.08.2024 18:02 Відповісти
androfagus vulgaris.
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25.08.2024 18:16 Відповісти
З русскімі під@р@мі!
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25.08.2024 18:18 Відповісти
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25.08.2024 18:47 Відповісти
Брехня, "Спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних"- Артюх
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25.08.2024 21:39 Відповісти
 
 