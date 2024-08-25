Окупанти завдали авіаудару по Сумщині: двоє загиблих і двоє постраждалих, пошкоджено п’ятиповерхівку. ФОТО (оновлено)
Росіяни не припиняють чинити злочини проти мирного населення Сумщини. Сьогодні вдень, 25 серпня, ворог здійснив авіаудар по Свеській громаді Шосткинського району.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зафіксовано три вибухи.
Пошкоджено багатоквартирний будинок. На місці працюють всі необхідні служби.
За попередніми даними, є загиблі та поранені люди. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
Оновлена інформація
Як повідомили в Прокуратурі Сумської області, 25 серпня 2024 року близько 15:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув керовані авіаційні бомби на житловий квартал у селищі Свеса Шосткинського району Сумської області.
"Унаслідок атаки окупантів один засіб ураження потрапив у дерево, яке впало на мотоцикл. 45-річний водій та його 37-річна пасажирка загинули.
Інша бомба впала на пʼятиповерховий будинок, поранено двох мешканців", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, унаслідок ракетного удару, завданого увечері 24 серпня по інфраструктурі Сум, 8 людей поранено,1 людина загинула.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль