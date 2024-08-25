За добу в Сумській області росіяни поранили 10 цивільних осіб, зокрема 3 дітей. ФОТОрепортаж

Вночі та зранку росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, обстрілів зазнали

Верхньосироватська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух), унаслідок чого поранено 10 цивільних осіб (з них 3 дітей).

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).

Краснопільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), мінометні обстріли (20 вибухів), обстріл з РСЗВ (6 вибухів).

Новослобідська громада: завдано авіаудару (КАБ) (1 вибух).

Степанівська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (1 вибух).

Березівська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (8 вибухів).

Дружбівська громада: були авіаудари (КАБ) (5 вибухів).

Свеська громада: зафіксовано авіаудари (КАБ) (5 вибухів).

Миколаївська громада: завдано авіаударів (КАБ) (3 вибухи).

Путивльська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (6 вибухів).

Шалигинська громада:5 мін скинули росіяни на територію громади.

Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів).

Есманьська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.

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