УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12707 відвідувачів онлайн
Новини Фото
835 1

За добу в Сумській області росіяни поранили 10 цивільних осіб, зокрема 3 дітей. ФОТОрепортаж

Вночі та зранку росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, обстрілів зазнали

  • Верхньосироватська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух), унаслідок чого поранено 10 цивільних осіб (з них 3 дітей).
  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).
  • Краснопільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), мінометні обстріли (20 вибухів), обстріл з РСЗВ (6 вибухів).
  • Новослобідська громада: завдано авіаудару (КАБ) (1 вибух).
  • Степанівська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (1 вибух).
  • Березівська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (8 вибухів).
  • Дружбівська громада: були авіаудари (КАБ) (5 вибухів).
  • Свеська громада: зафіксовано авіаудари (КАБ) (5 вибухів).
  • Миколаївська громада: завдано авіаударів (КАБ) (3 вибухи).
  • Путивльська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (6 вибухів).
  • Шалигинська громада:5 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів).
  • Есманьська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.

Дивіться: Ракетний удар по Сумах 24 серпня: одна людина загинула, восьмеро поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)

Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини

Автор: 

обстріл (28449) Сумська область (3674) жертви (1793)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Артюх в курсі? Розказує якусь пургу Зе, спасіба за курську операцію
показати весь коментар
25.08.2024 14:19 Відповісти
 
 