За добу в Сумській області росіяни поранили 10 цивільних осіб, зокрема 3 дітей. ФОТОрепортаж
Вночі та зранку росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, обстрілів зазнали
- Верхньосироватська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух), унаслідок чого поранено 10 цивільних осіб (з них 3 дітей).
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).
- Краснопільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), мінометні обстріли (20 вибухів), обстріл з РСЗВ (6 вибухів).
- Новослобідська громада: завдано авіаудару (КАБ) (1 вибух).
- Степанівська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (1 вибух).
- Березівська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (8 вибухів).
- Дружбівська громада: були авіаудари (КАБ) (5 вибухів).
- Свеська громада: зафіксовано авіаудари (КАБ) (5 вибухів).
- Миколаївська громада: завдано авіаударів (КАБ) (3 вибухи).
- Путивльська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (6 вибухів).
- Шалигинська громада:5 мін скинули росіяни на територію громади.
- Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів).
- Есманьська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
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Nub Nubov #586380
показати весь коментар25.08.2024 14:19 Відповісти Мені подобається 0
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