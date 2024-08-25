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За сутки в Сумской области россияне ранили 10 гражданских лиц, в том числе 3 детей. ФОТОрепортаж

Ночью и утром россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 85 взрывов.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, обстрелам подверглись

  • Верхнесыроватская громада: осуществлен ракетный удар (1 взрыв), в результате чего ранены 10 гражданских лиц (из них 3 детей).
  • Белопольская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).
  • Краснопольская громада: сброс взрывных устройств с БпЛА (3 взрыва), минометные обстрелы (20 взрывов), обстрел из РСЗО (6 взрывов).
  • Новослободская громада: нанесен авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
  • Степановская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
  • Березовская громада: осуществлены авиаудары (КАБ) (8 взрывов).
  • Дружбовская громада: были авиаудары (КАБ) (5 взрывов).
  • Свесская громада: зафиксированы авиаудары (КАБ) (5 взрывов).
  • Николаевская громада: нанесены авиаудары (КАБ) (3 взрыва).
  • Путивльская громада: осуществлены авиаудары (КАБ) (6 взрывов).
  • Шалыгинская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Зноб-Новгородская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов).
  • Эсманская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.

Смотрите: Ракетный удар по Сумам 24 августа: один человек погиб, восемь ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини

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обстрел (27129) Сумская область (3125) жертвы (2072)


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Артюх в курсі? Розказує якусь пургу Зе, спасіба за курську операцію
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25.08.2024 14:19 Ответить
 
 