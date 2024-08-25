За сутки в Сумской области россияне ранили 10 гражданских лиц, в том числе 3 детей. ФОТОрепортаж
Ночью и утром россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 85 взрывов.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, обстрелам подверглись
- Верхнесыроватская громада: осуществлен ракетный удар (1 взрыв), в результате чего ранены 10 гражданских лиц (из них 3 детей).
- Белопольская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).
- Краснопольская громада: сброс взрывных устройств с БпЛА (3 взрыва), минометные обстрелы (20 взрывов), обстрел из РСЗО (6 взрывов).
- Новослободская громада: нанесен авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
- Степановская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
- Березовская громада: осуществлены авиаудары (КАБ) (8 взрывов).
- Дружбовская громада: были авиаудары (КАБ) (5 взрывов).
- Свесская громада: зафиксированы авиаудары (КАБ) (5 взрывов).
- Николаевская громада: нанесены авиаудары (КАБ) (3 взрыва).
- Путивльская громада: осуществлены авиаудары (КАБ) (6 взрывов).
- Шалыгинская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Зноб-Новгородская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов).
- Эсманская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.
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Nub Nubov #586380
показать весь комментарий25.08.2024 14:19 Ответить Мне нравится 0
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