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Оккупанты ударили КАБами по частному сектору на Сумщине, одна погибшая и 6 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

25 августа 2024 года, около 18:30, враг сбросил управляемую авиационную бомбу на один из дачных массивов г. Сумы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Сумской области.

"В результате атаки оккупантов ранены 4 человека, повреждены по меньшей мере 12 дачных домов и 3 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Еще два средства поражения попали в жилой квартал Бездрицкой территориальной громады Сумского района.

"54-летняя женщина погибла, ее муж и еще одна женщина получили ранения. Повреждены 10 частных домовладений и 3 автомобиля", - отметили в прокуратуре.

Напомним, днем 25 августа враг сбросил КАБы на жилой квартал в поселке Свесса Шосткинского района Сумской области, в результате чего два человека погибли и два пострадали.

Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина

Автор: 

обстрел (27129) Сумская область (3125) Сумы (1146) КАБ (354)


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