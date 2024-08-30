Оккупанты ночью атаковали дронами промышленный объект на Полтавщине, без пострадавших
Ночью 30 августа российские захватчики атаковали беспилотниками Полтавскую область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.
"Ночью враг нанес удары БПЛА по промышленному объекту на Полтавщине.
В результате атаки, к счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 30 августа оккупанты нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате начался пожар.
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