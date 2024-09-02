Внаслідок атаки РФ на Київ постраждали 3 людини (оновлено)

Через нічну ракетну атаку ворога на столицю України дві людини постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко.

"Внаслідок ракетного удару постраждали двоє людей. Одна особа госпіталізована. Всі екстрені служби працюють на місцях. Наслідки атаки ліквідовуються", - зазначив він.

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Оновлена інформація

Пізніше у КМВА повідомили, що станом на 10.20 відомо про трьох постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю. Одній особі надали медичну допомогу на місці. Дві людини госпіталізовані до медичних закладів столиці.

Атака на Україну у ніч на 2 вересня 2024 року

У ніч на 2 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. У столиці працювала ППО. Згодом у КМВА показали наслідки російської атаки на місто.

Також уночі під ударом перебував Харків. На Київщині через російську ракетну атаку пошкоджено 3 приватні будинки та 2 автомобілі. Окрім того, "Шахеди" атакували Полтавщину: уламками пошкоджено промпідприємство.