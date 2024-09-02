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Ночью враг атаковал Харьков "шахедами" и ракетами

Харків

В ночь на 2 сентября в Харькове зафиксированы попадания двух ударных БпЛА в Киевском и Слободском районах и ракетный удар по Индустриальному району.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Зафиксировано попадание двух шахедов: в Киевском районе города - в частный жилой дом, в Слободском районе - вблизи образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Индустриальном районе Харькова от удара ракетой есть возгорание в садовом товариществе.

"Относительно жертв и пострадавших - пока информация не поступала", - добавил Терехов.

Также читайте: Россияне ударили "Шахедами" по частному дому и гражданской инфраструктуре в Харькове

Автор: 

обстрел (27043) Харьков (7466)


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02.09.2024 06:36 Ответить
 
 