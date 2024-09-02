Ночью враг атаковал Харьков "шахедами" и ракетами
В ночь на 2 сентября в Харькове зафиксированы попадания двух ударных БпЛА в Киевском и Слободском районах и ракетный удар по Индустриальному району.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Зафиксировано попадание двух шахедов: в Киевском районе города - в частный жилой дом, в Слободском районе - вблизи образовательного учреждения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Индустриальном районе Харькова от удара ракетой есть возгорание в садовом товариществе.
"Относительно жертв и пострадавших - пока информация не поступала", - добавил Терехов.
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Urs
показать весь комментарий02.09.2024 06:36 Ответить Мне нравится 1
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