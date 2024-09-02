Вночі ворог атакував Харків "шахедами" та ракетами
В ніч проти 2 вересня у Харкові зафіксовані влучання двох ударних БпЛА у Київському та Слобідському районах та ракетний удар по Індустріальному району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Зафіксовано влучання двох шахедів: у Київському районі міста — в приватний житловий будинок, у Слобідському районі — поблизу освітнього закладу", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в Індустріальному районі Харкова від удару ракетою є загоряння у садовому товаристві.
"Щодо жертв та постраждалих - наразі інформація не надходила", - додав Терехов.
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Urs
показати весь коментар02.09.2024 06:36 Відповісти Мені подобається 1
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