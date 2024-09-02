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Вночі ворог атакував Харків "шахедами" та ракетами

Харків

В ніч проти 2 вересня у Харкові  зафіксовані влучання двох ударних БпЛА у Київському та Слобідському районах та ракетний удар по Індустріальному району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Зафіксовано влучання двох шахедів: у Київському районі міста — в приватний житловий будинок, у Слобідському районі — поблизу освітнього закладу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Індустріальному районі Харкова від удару ракетою є загоряння у садовому товаристві.

"Щодо жертв та постраждалих - наразі інформація не надходила", - додав Терехов.

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Автор: 

обстріл (28365) Харків (5581)


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02.09.2024 06:36 Відповісти
 
 