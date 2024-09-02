Росіяни вдарили "Шахедами" по приватному будинку та цивільній інфраструктурі в Харкові
В ніч на 2 вересня росіяни атакували Харків "Шахедами", в місті зафіксовано кілька влучань.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Зафіксовані кілька влучань у Харкові. Є пошкодження приватного будинку, іншої цивільної інфраструктури. На цю хвилину - без постраждалих", - розповів Синєгубов.
Раніше він попереджав, що над Харковом кружляють російські "Шахеди".
Мер міста Ігор Терехов уточнив, що зафіксовано влучання двох шахедів: у Київському районі міста — в приватний житловий будинок, у Слобідському районі — поблизу освітнього закладу.
"Попередньо обійшлося без постраждалих", - додав він.
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valentyna #410470
показати весь коментар02.09.2024 06:40 Відповісти Мені подобається 0
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