Россияне ударили "Шахедами" по частному дому и гражданской инфраструктуре в Харькове
В ночь на 2 сентября россияне атаковали Харьков "Шахедами", в городе зафиксировано несколько попаданий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"Зафиксированы несколько попаданий в Харькове. Есть повреждения частного дома, другой гражданской инфраструктуры. На эту минуту - без пострадавших", - рассказал Синегубов.
Ранее он предупреждал, что над Харьковом кружат российские "Шахеды".
Мэр города Игорь Терехов уточнил, что зафиксировано попадание двух шахедов: в Киевском районе города - в частный жилой дом, в Слободском районе - вблизи образовательного учреждения.
"Предварительно обошлось без пострадавших", - добавил он.
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valentyna #410470
показать весь комментарий02.09.2024 06:40 Ответить Мне нравится 0
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