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Россияне ударили "Шахедами" по частному дому и гражданской инфраструктуре в Харькове

Вибух у Харкові (фото ілюстративне)

В ночь на 2 сентября россияне атаковали Харьков "Шахедами", в городе зафиксировано несколько попаданий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Зафиксированы несколько попаданий в Харькове. Есть повреждения частного дома, другой гражданской инфраструктуры. На эту минуту - без пострадавших", - рассказал Синегубов.

Ранее он предупреждал, что над Харьковом кружат российские "Шахеды".

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что зафиксировано попадание двух шахедов: в Киевском районе города - в частный жилой дом, в Слободском районе - вблизи образовательного учреждения.

"Предварительно обошлось без пострадавших", - добавил он.

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Автор: 

беспилотник (3571) обстрел (27043) Харьков (7466)


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Кружляють шахеди,а збивати що ? Нічим. Вони уже декілька днів кружляють
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02.09.2024 06:40 Ответить
 
 