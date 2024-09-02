Россияне ударили "Шахедами" по частному дому и гражданской инфраструктуре в Харькове

В ночь на 2 сентября россияне атаковали Харьков "Шахедами", в городе зафиксировано несколько попаданий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Зафиксированы несколько попаданий в Харькове. Есть повреждения частного дома, другой гражданской инфраструктуры. На эту минуту - без пострадавших", - рассказал Синегубов.

Ранее он предупреждал, что над Харьковом кружат российские "Шахеды".

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что зафиксировано попадание двух шахедов: в Киевском районе города - в частный жилой дом, в Слободском районе - вблизи образовательного учреждения.

"Предварительно обошлось без пострадавших", - добавил он.

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