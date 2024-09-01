Во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2, два человека погибли, - Харьковский нацуниверситет Воздушных сил

1 сентября в учебной авиационной бригаде Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу вертолет Ми-2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук университета.

"Семья университета понесла невосполнимую потерю - экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб. На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины. Командование университета и воинской части всесторонне способствует детальному анализу и установлению причин авиационного происшествия. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас..." - говорится в сообщении.

В пресс-службе ХНУ призывают воздержаться от предположений и комментариев, с пониманием относиться к обнародованию чувствительной информации, в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами до обнародования результатов расследования.

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