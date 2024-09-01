Во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2, два человека погибли, - Харьковский нацуниверситет Воздушных сил
1 сентября в учебной авиационной бригаде Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу вертолет Ми-2.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук университета.
"Семья университета понесла невосполнимую потерю - экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб. На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины. Командование университета и воинской части всесторонне способствует детальному анализу и установлению причин авиационного происшествия. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас..." - говорится в сообщении.
В пресс-службе ХНУ призывают воздержаться от предположений и комментариев, с пониманием относиться к обнародованию чувствительной информации, в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами до обнародования результатов расследования.
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90% всіх авіакатастроф стаєтся зпричини - "дивись як я вмію". На несправність техніки приходится лише 10% проблем.
Вивчай матчасть, лапоть....
Кулібін, йди проспися.....
Я не про клоуна. Я про 91-й год. Мы все ща выдавили из себя совок. Наше общество 30 лет шло к победе капиталистического труда. Олигархи, у нас - это передовики производства. И тезис "Все для фронта, все для победы" бросте. Если нам нужны ракеты их можно купить у отечественного производителя, или за рубежем.
Просто одна капиталистическая страна воюет с другой, капиталистической страной. А олигархи совместно газ качают. хотели и амиак, но не по нашей вине
На борту вертолета находился один из российских футбольных топ-чиновников: финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин, а также его супруга.
1сентября 2024
Хай їм небо буде м'якими хмарками(((