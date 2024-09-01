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Во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2, два человека погибли, - Харьковский нацуниверситет Воздушных сил

мі2

1 сентября в учебной авиационной бригаде Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу вертолет Ми-2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук университета.

"Семья университета понесла невосполнимую потерю - экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб. На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины. Командование университета и воинской части всесторонне способствует детальному анализу и установлению причин авиационного происшествия. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас..." - говорится в сообщении.

В пресс-службе ХНУ призывают воздержаться от предположений и комментариев, с пониманием относиться к обнародованию чувствительной информации, в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами до обнародования результатов расследования.

Также читайте: В США считают, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной крушения F-16, - NYT

Автор: 

катастрофа (427) Университет (245) Харьков (7466) вертолёт (1104) Воздушные силы (2281)


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Топ комментарии
+12
мар'яна не буде коментувати?
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01.09.2024 21:35
+12
моторсічевські богуслаєвські "гробіки"...? Реставроване совєтське гівно...? Мі-2...
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01.09.2024 21:40
+9
Все це совкове барахло давно пора здати на метал.
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01.09.2024 21:50
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мар'яна не буде коментувати?
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01.09.2024 21:35 Ответить
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01.09.2024 21:39 Ответить
я можу! що цікавить?
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01.09.2024 21:42 Ответить
чи був це friendly fire петріота?
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01.09.2024 21:45 Ответить
по Мі-2 можу....
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01.09.2024 21:46 Ответить
а будеш вимагати звільнення Бережного?
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01.09.2024 21:49 Ответить
я буду вимагати звільнення 5-6 дефективних менеджерів....
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01.09.2024 21:51 Ответить
краще отруїти їх всіх татарською шаурмою.
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01.09.2024 22:06 Ответить
ні. робота людей невипускного в рашку ТАТАРОВА
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01.09.2024 22:25 Ответить
я вибачаюсь, а яке відношення до катастрофи Мі-2 має татаров?
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01.09.2024 22:29 Ответить
вона мовчки збере комісію й чекатиме результатів її розслідування , а хто там по рейтингу заважає Єрмаку та вовці- того й голосить винним
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01.09.2024 22:21 Ответить
моторсічевські богуслаєвські "гробіки"...? Реставроване совєтське гівно...? Мі-2...
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01.09.2024 21:40 Ответить
Все це совкове барахло давно пора здати на метал.
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01.09.2024 21:50 Ответить
Давайте здамо. А що залишиться
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01.09.2024 21:52 Ответить
давно пора.....
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01.09.2024 21:53 Ответить
Хто вам сказав, що це щось реставроване. Фюзеляжі МІ-2 і МІ24 вироблялись в нашій країні, движки і редуктори також. Причин катастрофи ви не знаєте, а виводи вже зробили. Дивно да?
90% всіх авіакатастроф стаєтся зпричини - "дивись як я вмію". На несправність техніки приходится лише 10% проблем.
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02.09.2024 16:29 Ответить
Фюзеляжі МІ-2 і МІ24 вироблялись в CРСР до 1991 року, движки ГТД-350 як і редуктори в Україні тільки ремонтувалися ..
Вивчай матчасть, лапоть....
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03.09.2024 08:22 Ответить
Фюзеляжи МИ2 и МИ24 делались в том числе и в Украине. Если что то не знаете, то учите матчасть. Движки ТВЗ117 делались исключительно в Украине. Попытки повторит движки на россии усехом не увенчались.
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03.09.2024 11:57 Ответить
"Движки ТВЗ117" на Мі-2 не встановлюються.... А до "совєцького" фюзеляжу на Мі-2 мотор-січ зробив "ніс" і це назвати ФЮЗЕЛЯЖ?
Кулібін, йди проспися.....
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03.09.2024 15:08 Ответить
Какого хрена наши ребята катаються на этом дерьме. Мы что не заслуживаем Апачи и Блек Хавки с полным боекомплектом ? Пока американские военные лениво вытирают с них пыль, ожидая свержения очередного Саддама Хусейна, наши ребята от которых зависит будущее мира умирают из за нехватки оружия.
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04.09.2024 22:53 Ответить
Маня, голос!
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01.09.2024 21:44 Ответить
Тільки пару днів, як провели ротацію Олещуку, а скільки проблем. Що дрони не збивають,літала розвідка в Харкові цілими днями, таке відчуття що одного Генерала зняли,а інший так і не прийняв посаду
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01.09.2024 22:06 Ответить
просак....
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01.09.2024 22:07 Ответить
Простата.
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01.09.2024 22:35 Ответить
Кухонну бабську тупу ×ерню верзете, гірше за Безуглу.
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01.09.2024 22:52 Ответить
Как и с самолетом , летчик не отдыхал.
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01.09.2024 22:07 Ответить
Мабуть цей гелікоптер старший по віку за Кожедуба!
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01.09.2024 22:21 Ответить
Глибоке співчуття родині, близьким - це ж мабуть ще й молоденькі студенти. Яке горе! Україна втрачає своїх майбутніх синів захисників від режиму ЗЕЛЕНОСАРАНЧІ
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01.09.2024 22:24 Ответить
Тобто держава де купа олігархів , не може придбати один нормальний гелікоптер для навчання пілотів в навчальний заклад .... сором собачий
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01.09.2024 23:00 Ответить
Бачили очі....
Я не про клоуна. Я про 91-й год. Мы все ща выдавили из себя совок. Наше общество 30 лет шло к победе капиталистического труда. Олигархи, у нас - это передовики производства. И тезис "Все для фронта, все для победы" бросте. Если нам нужны ракеты их можно купить у отечественного производителя, или за рубежем.
Просто одна капиталистическая страна воюет с другой, капиталистической страной. А олигархи совместно газ качают. хотели и амиак, но не по нашей вине
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01.09.2024 23:13 Ответить
За аммиак, не срослось, не по нашей вине.
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01.09.2024 23:14 Ответить
Щось забагато авіа катастроф на цьому тижні. ******* душком диверсій.
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01.09.2024 23:11 Ответить
Співчуття родинам загиблих.
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02.09.2024 01:09 Ответить
Российский вертолет на Камчатке разбился на высоте 900 метров: все 22 человека на борту погибли - росСМИ

На борту вертолета находился один из российских футбольных топ-чиновников: финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин, а также его супруга.

1сентября 2024
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02.09.2024 01:28 Ответить
Шось не літається нашим...
Хай їм небо буде м'якими хмарками(((
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02.09.2024 02:22 Ответить
 
 