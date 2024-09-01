Під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2, двоє людей загинули, - Харківський нацуніверситет Повітряних сил
1 вересня в навчальній авіаційній бригаді Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук університету.
"Родина університету зазнала непоправної втрати – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув. На місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України. Командування університету та військової частини всебічно сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас..." - йдеться в повідомленні.
В пресслужбі ХНУ закликають утриматись від припущень та коментарів, з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм до оприлюднення результатів розслідування.
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90% всіх авіакатастроф стаєтся зпричини - "дивись як я вмію". На несправність техніки приходится лише 10% проблем.
Вивчай матчасть, лапоть....
Кулібін, йди проспися.....
Я не про клоуна. Я про 91-й год. Мы все ща выдавили из себя совок. Наше общество 30 лет шло к победе капиталистического труда. Олигархи, у нас - это передовики производства. И тезис "Все для фронта, все для победы" бросте. Если нам нужны ракеты их можно купить у отечественного производителя, или за рубежем.
Просто одна капиталистическая страна воюет с другой, капиталистической страной. А олигархи совместно газ качают. хотели и амиак, но не по нашей вине
На борту вертолета находился один из российских футбольных топ-чиновников: финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин, а также его супруга.
1сентября 2024
Хай їм небо буде м'якими хмарками(((