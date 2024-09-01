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Новини
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Під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2, двоє людей загинули, - Харківський нацуніверситет Повітряних сил

мі2

1 вересня в навчальній авіаційній бригаді Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук університету.

"Родина університету зазнала непоправної втрати – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув. На місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України. Командування університету та військової частини всебічно сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас..." - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі ХНУ закликають утриматись від припущень та коментарів, з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм до оприлюднення результатів розслідування.

Читайте: Масований удар по Харкову: РФ била по місту "Іскандерами-М" та ракетами С-300/400, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

катастрофа (77) Університет (181) Харків (5581) вертоліт (877) Повітряні сили (2621)


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Топ коментарі
+12
мар'яна не буде коментувати?
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01.09.2024 21:35
+12
моторсічевські богуслаєвські "гробіки"...? Реставроване совєтське гівно...? Мі-2...
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01.09.2024 21:40
+9
Все це совкове барахло давно пора здати на метал.
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01.09.2024 21:50
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мар'яна не буде коментувати?
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01.09.2024 21:35 Відповісти
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01.09.2024 21:39 Відповісти
я можу! що цікавить?
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01.09.2024 21:42 Відповісти
чи був це friendly fire петріота?
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01.09.2024 21:45 Відповісти
по Мі-2 можу....
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01.09.2024 21:46 Відповісти
а будеш вимагати звільнення Бережного?
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01.09.2024 21:49 Відповісти
я буду вимагати звільнення 5-6 дефективних менеджерів....
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01.09.2024 21:51 Відповісти
краще отруїти їх всіх татарською шаурмою.
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01.09.2024 22:06 Відповісти
ні. робота людей невипускного в рашку ТАТАРОВА
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01.09.2024 22:25 Відповісти
я вибачаюсь, а яке відношення до катастрофи Мі-2 має татаров?
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01.09.2024 22:29 Відповісти
вона мовчки збере комісію й чекатиме результатів її розслідування , а хто там по рейтингу заважає Єрмаку та вовці- того й голосить винним
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01.09.2024 22:21 Відповісти
моторсічевські богуслаєвські "гробіки"...? Реставроване совєтське гівно...? Мі-2...
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01.09.2024 21:40 Відповісти
Все це совкове барахло давно пора здати на метал.
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01.09.2024 21:50 Відповісти
Давайте здамо. А що залишиться
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01.09.2024 21:52 Відповісти
давно пора.....
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01.09.2024 21:53 Відповісти
Хто вам сказав, що це щось реставроване. Фюзеляжі МІ-2 і МІ24 вироблялись в нашій країні, движки і редуктори також. Причин катастрофи ви не знаєте, а виводи вже зробили. Дивно да?
90% всіх авіакатастроф стаєтся зпричини - "дивись як я вмію". На несправність техніки приходится лише 10% проблем.
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02.09.2024 16:29 Відповісти
Фюзеляжі МІ-2 і МІ24 вироблялись в CРСР до 1991 року, движки ГТД-350 як і редуктори в Україні тільки ремонтувалися ..
Вивчай матчасть, лапоть....
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03.09.2024 08:22 Відповісти
Фюзеляжи МИ2 и МИ24 делались в том числе и в Украине. Если что то не знаете, то учите матчасть. Движки ТВЗ117 делались исключительно в Украине. Попытки повторит движки на россии усехом не увенчались.
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03.09.2024 11:57 Відповісти
"Движки ТВЗ117" на Мі-2 не встановлюються.... А до "совєцького" фюзеляжу на Мі-2 мотор-січ зробив "ніс" і це назвати ФЮЗЕЛЯЖ?
Кулібін, йди проспися.....
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03.09.2024 15:08 Відповісти
Какого хрена наши ребята катаються на этом дерьме. Мы что не заслуживаем Апачи и Блек Хавки с полным боекомплектом ? Пока американские военные лениво вытирают с них пыль, ожидая свержения очередного Саддама Хусейна, наши ребята от которых зависит будущее мира умирают из за нехватки оружия.
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04.09.2024 22:53 Відповісти
Маня, голос!
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01.09.2024 21:44 Відповісти
Тільки пару днів, як провели ротацію Олещуку, а скільки проблем. Що дрони не збивають,літала розвідка в Харкові цілими днями, таке відчуття що одного Генерала зняли,а інший так і не прийняв посаду
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01.09.2024 22:06 Відповісти
просак....
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01.09.2024 22:07 Відповісти
Простата.
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01.09.2024 22:35 Відповісти
Кухонну бабську тупу ×ерню верзете, гірше за Безуглу.
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01.09.2024 22:52 Відповісти
Как и с самолетом , летчик не отдыхал.
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01.09.2024 22:07 Відповісти
Мабуть цей гелікоптер старший по віку за Кожедуба!
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01.09.2024 22:21 Відповісти
Глибоке співчуття родині, близьким - це ж мабуть ще й молоденькі студенти. Яке горе! Україна втрачає своїх майбутніх синів захисників від режиму ЗЕЛЕНОСАРАНЧІ
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01.09.2024 22:24 Відповісти
Тобто держава де купа олігархів , не може придбати один нормальний гелікоптер для навчання пілотів в навчальний заклад .... сором собачий
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01.09.2024 23:00 Відповісти
Бачили очі....
Я не про клоуна. Я про 91-й год. Мы все ща выдавили из себя совок. Наше общество 30 лет шло к победе капиталистического труда. Олигархи, у нас - это передовики производства. И тезис "Все для фронта, все для победы" бросте. Если нам нужны ракеты их можно купить у отечественного производителя, или за рубежем.
Просто одна капиталистическая страна воюет с другой, капиталистической страной. А олигархи совместно газ качают. хотели и амиак, но не по нашей вине
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01.09.2024 23:13 Відповісти
За аммиак, не срослось, не по нашей вине.
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01.09.2024 23:14 Відповісти
Щось забагато авіа катастроф на цьому тижні. ******* душком диверсій.
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01.09.2024 23:11 Відповісти
Співчуття родинам загиблих.
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02.09.2024 01:09 Відповісти
Российский вертолет на Камчатке разбился на высоте 900 метров: все 22 человека на борту погибли - росСМИ

На борту вертолета находился один из российских футбольных топ-чиновников: финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин, а также его супруга.

1сентября 2024
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02.09.2024 01:28 Відповісти
Шось не літається нашим...
Хай їм небо буде м'якими хмарками(((
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02.09.2024 02:22 Відповісти
 
 