Під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2, двоє людей загинули, - Харківський нацуніверситет Повітряних сил

1 вересня в навчальній авіаційній бригаді Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук університету.

"Родина університету зазнала непоправної втрати – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув. На місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України. Командування університету та військової частини всебічно сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас..." - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі ХНУ закликають утриматись від припущень та коментарів, з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм до оприлюднення результатів розслідування.

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