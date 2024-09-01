Масований удар по Харкову: РФ била по місту "Іскандерами-М" та ракетами С-300/400, - прокуратура. ФОТО

За попередніми даними, у неділю, 1 вересня, Росія вдарила по Харкову ракетами "Іскандер-М" і С-300/400.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі прокурорами та слідчими встановлено, що по торгівельному центру у Салтівському районі Харкова ворог застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М".

"Швидкість ракет, якими влучили по Харкову, складала 6000 км/год - ця швидкість характерна для ракет "Іскандер"", - сказав "Суспільному" очільник облпрокуратури Олександр Фільчаков.

Також загарбники атакували Харків ракетами типу С-300/400.

"Щодо будівлі Палацу спорту у Немишлянському районі зафіксовано пряме влучання трьох ракет типу "Іскандер-М", а також ще три влучання ракет типу С-300/400 по прилеглій території", - розповіли у прокуратурі.

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Обстріл Харкова 1 вересня

Нагадаємо, що у неділю, 1 вересня, війська РФ завдали близько 10 ударів по Харкову, є постраждалі та пожежі.

Станом на 16:00 відомо про понад 40 постраждалих, серед них 7 дітей.

У ДСНС показали фото наслідків російських обстрілів міста.

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