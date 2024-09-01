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Новини Фото Війна
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Масований удар по Харкову: РФ била по місту "Іскандерами-М" та ракетами С-300/400, - прокуратура. ФОТО

За попередніми даними, у неділю, 1 вересня, Росія вдарила по Харкову ракетами "Іскандер-М" і С-300/400.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі прокурорами та слідчими встановлено, що по торгівельному центру у Салтівському районі Харкова ворог застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Масований удар по Харкову: РФ била по місту "Іскандерами-М" та ракетами С-300/400, - прокуратура

"Швидкість ракет, якими влучили по Харкову, складала 6000 км/год - ця швидкість характерна для ракет "Іскандер"", - сказав "Суспільному" очільник облпрокуратури Олександр Фільчаков.

Також загарбники атакували Харків ракетами типу С-300/400.

Масований удар по Харкову: РФ била по місту "Іскандерами-М" та ракетами С-300/400, - прокуратура

"Щодо будівлі Палацу спорту у Немишлянському районі зафіксовано пряме влучання трьох ракет типу "Іскандер-М", а також ще три влучання ракет типу С-300/400 по прилеглій території", - розповіли у прокуратурі.

Дивіться також: У ДСНС показали наслідки російського обстрілу Харкова. Триває гасіння пожеж та розбір завалів. ФОТОрепортаж

Обстріл Харкова 1 вересня 

Нагадаємо, що у неділю, 1 вересня, війська РФ завдали близько 10 ударів по Харкову, є постраждалі та пожежі.

Станом на 16:00 відомо про понад 40 постраждалих, серед них 7 дітей.

У ДСНС показали фото наслідків російських обстрілів міста.

Дивіться також: У Харкові під повторні удари російських ракет потрапили медики і рятувальники, які приїхали на виклик. ФОТО

Автор: 

обстріл (28472) ракети (4023) Харків (5600)


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Топ коментарі
+11
Мразота рашиська
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01.09.2024 19:37
+6
Як можна не помітити розгортання комплексів С-300/400 для пусків? Це ж займає значний час.
То що, Америка знову заборонила удари артилерії 777 і РСЗО "Хімарс" по території пітьми? Адже до цього часу рашисти боялись розгортати ці ЗРК, перероблені для наземних ударів, після того, як їх пару знищили на аеродромі біля Бєлгорода. І довший час не обстрілювали Харків.
То що відтоді змінилось?
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01.09.2024 19:51
+3
Чекаємо на файер у блекмісті
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01.09.2024 19:44
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Мразота рашиська
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01.09.2024 19:37 Відповісти
Чекаємо на файер у блекмісті
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01.09.2024 19:44 Відповісти
Як можна не помітити розгортання комплексів С-300/400 для пусків? Це ж займає значний час.
То що, Америка знову заборонила удари артилерії 777 і РСЗО "Хімарс" по території пітьми? Адже до цього часу рашисти боялись розгортати ці ЗРК, перероблені для наземних ударів, після того, як їх пару знищили на аеродромі біля Бєлгорода. І довший час не обстрілювали Харків.
То що відтоді змінилось?
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01.09.2024 19:51 Відповісти
ці комплекси розгортаються пару хвилин це раз.
кацапи с-400 били з території параші по Києву це два.
Але так знову у всьому винні кляті мериканці.
зате як весело всім було зранку коли читали новини з мордора... У кацапні нажаль на порядок більше ресурсів для терору.
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01.09.2024 20:12 Відповісти
ЗУР С-300, які розгортаються за 5 хвилин, про які Ви зазначили, то вони на самохідній установці, тобто з буквою "С". Вони є *********** і використовуються рашистами суто для цілей системи ППО.
А обстріли Харкова ворог здійснює із С-300 з буквами "ПТ" буксировані ("подвижные транспортированные"), яких у ворога багато і які вони таким чином утилізують.
Пуски таких ракет здійснюються зі стаціонарно-обладнаних позицій пакетами із 4-х транспортно-пускових контейнерів. Вони встановлюються безпосередньо на ґрунт або на підготовлену поверхню з допомогою допоміжних гідравлічних опор. Після переводу в бойове положення ПУ для інформаційної взаємодії з'єднуються 25 - 50 метровими кабелями з стартовою автоматикою і системою електропостачання.
Зрозуміло, що для розгортання цих ПУ потрібен значний час. Не кажучи про додаткове розгортання радіолокатора підсвітки і наведення, без якого ракети не зможуть не те що прицільно уражати цілі, а й долетіти до них.
Тому рашисти на самому початку і обладнали свої позиції в районі аеродрому на північ від Білгорода, щоби обстрілювати Харків. Допоки їх не знищили з РСЗО "Хімарс" з дозволу американців. Й після цього обстріли різко https://www.rbc.ua/rus/news/c-300-vzhe-b-e-harkovu-k-dozvil-zahodu-udari-1717587596.html припинилис ь.
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01.09.2024 22:44 Відповісти
"Ат Харькава да ґраніци с расієй 40 км" (адабрітєльний рьов ф залє, бурниє, прадалжительниє апладісмєнти, пєрєхадящіє ф авациі)".
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01.09.2024 20:58 Відповісти
https://x.com/i/status/1830281318485389648 а расія зараз живе своїм звичайним життям: у Смоленську зараз свято - у місто приїхав новий сміттєвоз.
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01.09.2024 21:01 Відповісти
Какая прєлєсть-прєсуєт мусор одін к семі и угол поворота пєрєднєй осі-50 градусов.Нєпонятно-почєму мер Смолєнска в тріко нє танцевал балєт?
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01.09.2024 21:10 Відповісти
Чекаємо вечірню казку від всевишнего
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01.09.2024 21:18 Відповісти
Гаранти державної безпеки України по Будапештському меморандуму США та Великобританія повинні повернути вилучену УКРАЇНСЬКУ зброю у повному обсязі та без усіляких обмежень у її використанні. На той момент Україна мала 176 МБР (130 SS-19 і 46 SS-24) з ядерними боєголовками - Міжконтинентальна Балістична Ракета - максимальна дальність 10 000 км, 43 стратегічні бомбардувальників (23 Ту-95 і 20 Ту-160), 2 (90 Ту-16, 70 Ту-22, 81 Ту-22М), 20 літаків ІЛ-78 для дозаправки в повітрі, 245 ударних винищувачів Су-24, 80 модернізованих великовагових перехоплювачів МіГ-25 та 260 винищувачів МіГ-29 та Су- 27.
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01.09.2024 23:49 Відповісти
Якщо виробляти міліон дронів на рік, то можно кожен день запускати на орду по 2.739 дронів. Українські Боги - допоможіть Україні знищити федерацію людожерів.
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01.09.2024 23:50 Відповісти
 
 