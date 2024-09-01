Масований удар по Харкову: РФ била по місту "Іскандерами-М" та ракетами С-300/400, - прокуратура. ФОТО
За попередніми даними, у неділю, 1 вересня, Росія вдарила по Харкову ракетами "Іскандер-М" і С-300/400.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі прокурорами та слідчими встановлено, що по торгівельному центру у Салтівському районі Харкова ворог застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М".
"Швидкість ракет, якими влучили по Харкову, складала 6000 км/год - ця швидкість характерна для ракет "Іскандер"", - сказав "Суспільному" очільник облпрокуратури Олександр Фільчаков.
Також загарбники атакували Харків ракетами типу С-300/400.
"Щодо будівлі Палацу спорту у Немишлянському районі зафіксовано пряме влучання трьох ракет типу "Іскандер-М", а також ще три влучання ракет типу С-300/400 по прилеглій території", - розповіли у прокуратурі.
Обстріл Харкова 1 вересня
Нагадаємо, що у неділю, 1 вересня, війська РФ завдали близько 10 ударів по Харкову, є постраждалі та пожежі.
Станом на 16:00 відомо про понад 40 постраждалих, серед них 7 дітей.
У ДСНС показали фото наслідків російських обстрілів міста.
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То що, Америка знову заборонила удари артилерії 777 і РСЗО "Хімарс" по території пітьми? Адже до цього часу рашисти боялись розгортати ці ЗРК, перероблені для наземних ударів, після того, як їх пару знищили на аеродромі біля Бєлгорода. І довший час не обстрілювали Харків.
То що відтоді змінилось?
кацапи с-400 били з території параші по Києву це два.
Але так знову у всьому винні кляті мериканці.
зате як весело всім було зранку коли читали новини з мордора... У кацапні нажаль на порядок більше ресурсів для терору.
А обстріли Харкова ворог здійснює із С-300 з буквами "ПТ" буксировані ("подвижные транспортированные"), яких у ворога багато і які вони таким чином утилізують.
Пуски таких ракет здійснюються зі стаціонарно-обладнаних позицій пакетами із 4-х транспортно-пускових контейнерів. Вони встановлюються безпосередньо на ґрунт або на підготовлену поверхню з допомогою допоміжних гідравлічних опор. Після переводу в бойове положення ПУ для інформаційної взаємодії з'єднуються 25 - 50 метровими кабелями з стартовою автоматикою і системою електропостачання.
Зрозуміло, що для розгортання цих ПУ потрібен значний час. Не кажучи про додаткове розгортання радіолокатора підсвітки і наведення, без якого ракети не зможуть не те що прицільно уражати цілі, а й долетіти до них.
Тому рашисти на самому початку і обладнали свої позиції в районі аеродрому на північ від Білгорода, щоби обстрілювати Харків. Допоки їх не знищили з РСЗО "Хімарс" з дозволу американців. Й після цього обстріли різко https://www.rbc.ua/rus/news/c-300-vzhe-b-e-harkovu-k-dozvil-zahodu-udari-1717587596.html припинилис ь.
всевишнего