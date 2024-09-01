Массированный удар по Харькову: РФ била по городу "Искандерами-М" и ракетами С-300/400, - прокуратура. ФОТО

По предварительным данным, в воскресенье, 1 сентября, Россия ударила по Харькову ракетами "Искандер-М" и С-300/400.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

На данное время прокурорами и следователями установлено, что по торговому центру в Салтовском районе Харькова враг применил две баллистические ракеты "Искандер-М".

"Скорость ракет, которыми попали по Харькову, составляла 6000 км/ч - эта скорость характерна для ракет "Искандер"", - сказал "Суспільному" глава облпрокуратуры Александр Фильчаков.

Также захватчики атаковали Харьков ракетами типа С-300/400.

"В отношении здания Дворца спорта в Немышлянском районе зафиксировано прямое попадание трех ракет типа "Искандер-М", а также еще три попадания ракет типа С-300/400 по прилегающей территории", - рассказали в прокуратуре.

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Обстрел Харькова 1 сентября

Напомним, что в воскресенье, 1 сентября, войска РФ нанесли около 10 ударов по Харькову, есть пострадавшие и пожары.

По состоянию на 16:00 известно о более 40 пострадавших, среди них 7 детей.

В ГСЧС показали фото последствий российских обстрелов города.

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