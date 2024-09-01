Массированный удар по Харькову: РФ била по городу "Искандерами-М" и ракетами С-300/400, - прокуратура. ФОТО
По предварительным данным, в воскресенье, 1 сентября, Россия ударила по Харькову ракетами "Искандер-М" и С-300/400.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
На данное время прокурорами и следователями установлено, что по торговому центру в Салтовском районе Харькова враг применил две баллистические ракеты "Искандер-М".
"Скорость ракет, которыми попали по Харькову, составляла 6000 км/ч - эта скорость характерна для ракет "Искандер"", - сказал "Суспільному" глава облпрокуратуры Александр Фильчаков.
Также захватчики атаковали Харьков ракетами типа С-300/400.
"В отношении здания Дворца спорта в Немышлянском районе зафиксировано прямое попадание трех ракет типа "Искандер-М", а также еще три попадания ракет типа С-300/400 по прилегающей территории", - рассказали в прокуратуре.
Обстрел Харькова 1 сентября
Напомним, что в воскресенье, 1 сентября, войска РФ нанесли около 10 ударов по Харькову, есть пострадавшие и пожары.
По состоянию на 16:00 известно о более 40 пострадавших, среди них 7 детей.
В ГСЧС показали фото последствий российских обстрелов города.
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То що, Америка знову заборонила удари артилерії 777 і РСЗО "Хімарс" по території пітьми? Адже до цього часу рашисти боялись розгортати ці ЗРК, перероблені для наземних ударів, після того, як їх пару знищили на аеродромі біля Бєлгорода. І довший час не обстрілювали Харків.
То що відтоді змінилось?
кацапи с-400 били з території параші по Києву це два.
Але так знову у всьому винні кляті мериканці.
зате як весело всім було зранку коли читали новини з мордора... У кацапні нажаль на порядок більше ресурсів для терору.
А обстріли Харкова ворог здійснює із С-300 з буквами "ПТ" буксировані ("подвижные транспортированные"), яких у ворога багато і які вони таким чином утилізують.
Пуски таких ракет здійснюються зі стаціонарно-обладнаних позицій пакетами із 4-х транспортно-пускових контейнерів. Вони встановлюються безпосередньо на ґрунт або на підготовлену поверхню з допомогою допоміжних гідравлічних опор. Після переводу в бойове положення ПУ для інформаційної взаємодії з'єднуються 25 - 50 метровими кабелями з стартовою автоматикою і системою електропостачання.
Зрозуміло, що для розгортання цих ПУ потрібен значний час. Не кажучи про додаткове розгортання радіолокатора підсвітки і наведення, без якого ракети не зможуть не те що прицільно уражати цілі, а й долетіти до них.
Тому рашисти на самому початку і обладнали свої позиції в районі аеродрому на північ від Білгорода, щоби обстрілювати Харків. Допоки їх не знищили з РСЗО "Хімарс" з дозволу американців. Й після цього обстріли різко https://www.rbc.ua/rus/news/c-300-vzhe-b-e-harkovu-k-dozvil-zahodu-udari-1717587596.html припинилис ь.
всевишнего