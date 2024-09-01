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Новости Фото Война
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Массированный удар по Харькову: РФ била по городу "Искандерами-М" и ракетами С-300/400, - прокуратура. ФОТО

По предварительным данным, в воскресенье, 1 сентября, Россия ударила по Харькову ракетами "Искандер-М" и С-300/400.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

На данное время прокурорами и следователями установлено, что по торговому центру в Салтовском районе Харькова враг применил две баллистические ракеты "Искандер-М".

Масований удар по Харкову: РФ била по місту "Іскандерами-М" та ракетами С-300/400, - прокуратура

"Скорость ракет, которыми попали по Харькову, составляла 6000 км/ч - эта скорость характерна для ракет "Искандер"", - сказал "Суспільному" глава облпрокуратуры Александр Фильчаков.

Также захватчики атаковали Харьков ракетами типа С-300/400.

Масований удар по Харкову: РФ била по місту "Іскандерами-М" та ракетами С-300/400, - прокуратура

"В отношении здания Дворца спорта в Немышлянском районе зафиксировано прямое попадание трех ракет типа "Искандер-М", а также еще три попадания ракет типа С-300/400 по прилегающей территории", - рассказали в прокуратуре.

Смотрите: В Харькове под повторные удары российских ракет попали приехавшие на вызов медики и спасатели. ФОТО

Обстрел Харькова 1 сентября

Напомним, что в воскресенье, 1 сентября, войска РФ нанесли около 10 ударов по Харькову, есть пострадавшие и пожары.

По состоянию на 16:00 известно о более 40 пострадавших, среди них 7 детей.

В ГСЧС показали фото последствий российских обстрелов города.

Смотрите также: В Харькове под повторные удары российских ракет попали медики и спасатели, которые приехали на вызов. ФОТО

Автор: 

обстрел (27151) ракеты (3569) Харьков (7485)


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Топ комментарии
+11
Мразота рашиська
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01.09.2024 19:37
+6
Як можна не помітити розгортання комплексів С-300/400 для пусків? Це ж займає значний час.
То що, Америка знову заборонила удари артилерії 777 і РСЗО "Хімарс" по території пітьми? Адже до цього часу рашисти боялись розгортати ці ЗРК, перероблені для наземних ударів, після того, як їх пару знищили на аеродромі біля Бєлгорода. І довший час не обстрілювали Харків.
То що відтоді змінилось?
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01.09.2024 19:51
+3
Чекаємо на файер у блекмісті
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01.09.2024 19:44
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Мразота рашиська
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01.09.2024 19:37 Ответить
Чекаємо на файер у блекмісті
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01.09.2024 19:44 Ответить
Як можна не помітити розгортання комплексів С-300/400 для пусків? Це ж займає значний час.
То що, Америка знову заборонила удари артилерії 777 і РСЗО "Хімарс" по території пітьми? Адже до цього часу рашисти боялись розгортати ці ЗРК, перероблені для наземних ударів, після того, як їх пару знищили на аеродромі біля Бєлгорода. І довший час не обстрілювали Харків.
То що відтоді змінилось?
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01.09.2024 19:51 Ответить
ці комплекси розгортаються пару хвилин це раз.
кацапи с-400 били з території параші по Києву це два.
Але так знову у всьому винні кляті мериканці.
зате як весело всім було зранку коли читали новини з мордора... У кацапні нажаль на порядок більше ресурсів для терору.
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01.09.2024 20:12 Ответить
ЗУР С-300, які розгортаються за 5 хвилин, про які Ви зазначили, то вони на самохідній установці, тобто з буквою "С". Вони є *********** і використовуються рашистами суто для цілей системи ППО.
А обстріли Харкова ворог здійснює із С-300 з буквами "ПТ" буксировані ("подвижные транспортированные"), яких у ворога багато і які вони таким чином утилізують.
Пуски таких ракет здійснюються зі стаціонарно-обладнаних позицій пакетами із 4-х транспортно-пускових контейнерів. Вони встановлюються безпосередньо на ґрунт або на підготовлену поверхню з допомогою допоміжних гідравлічних опор. Після переводу в бойове положення ПУ для інформаційної взаємодії з'єднуються 25 - 50 метровими кабелями з стартовою автоматикою і системою електропостачання.
Зрозуміло, що для розгортання цих ПУ потрібен значний час. Не кажучи про додаткове розгортання радіолокатора підсвітки і наведення, без якого ракети не зможуть не те що прицільно уражати цілі, а й долетіти до них.
Тому рашисти на самому початку і обладнали свої позиції в районі аеродрому на північ від Білгорода, щоби обстрілювати Харків. Допоки їх не знищили з РСЗО "Хімарс" з дозволу американців. Й після цього обстріли різко https://www.rbc.ua/rus/news/c-300-vzhe-b-e-harkovu-k-dozvil-zahodu-udari-1717587596.html припинилис ь.
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01.09.2024 22:44 Ответить
"Ат Харькава да ґраніци с расієй 40 км" (адабрітєльний рьов ф залє, бурниє, прадалжительниє апладісмєнти, пєрєхадящіє ф авациі)".
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01.09.2024 20:58 Ответить
https://x.com/i/status/1830281318485389648 а расія зараз живе своїм звичайним життям: у Смоленську зараз свято - у місто приїхав новий сміттєвоз.
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01.09.2024 21:01 Ответить
Какая прєлєсть-прєсуєт мусор одін к семі и угол поворота пєрєднєй осі-50 градусов.Нєпонятно-почєму мер Смолєнска в тріко нє танцевал балєт?
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01.09.2024 21:10 Ответить
Чекаємо вечірню казку від всевишнего
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01.09.2024 21:18 Ответить
Гаранти державної безпеки України по Будапештському меморандуму США та Великобританія повинні повернути вилучену УКРАЇНСЬКУ зброю у повному обсязі та без усіляких обмежень у її використанні. На той момент Україна мала 176 МБР (130 SS-19 і 46 SS-24) з ядерними боєголовками - Міжконтинентальна Балістична Ракета - максимальна дальність 10 000 км, 43 стратегічні бомбардувальників (23 Ту-95 і 20 Ту-160), 2 (90 Ту-16, 70 Ту-22, 81 Ту-22М), 20 літаків ІЛ-78 для дозаправки в повітрі, 245 ударних винищувачів Су-24, 80 модернізованих великовагових перехоплювачів МіГ-25 та 260 винищувачів МіГ-29 та Су- 27.
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01.09.2024 23:49 Ответить
Якщо виробляти міліон дронів на рік, то можно кожен день запускати на орду по 2.739 дронів. Українські Боги - допоможіть Україні знищити федерацію людожерів.
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01.09.2024 23:50 Ответить
 
 