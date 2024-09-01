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Новости
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В Харькове раздаются взрывы: войска РФ нанесли около 10 ударов по городу, есть пострадавшие и пожары (обновлено)

Наслідки обстрілів Харкова

Днем 1 сентября 2024 года в Харькове в очередной раз раздаются взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Харькове раздаются взрывы!!! Будьте осторожны!", - отметил он.

Также читайте: Оккупанты нанесли удар по Люботину: повреждено предприятие, 3 человека пострадали (обновлено)

"Повторные взрывы. Угроза остается. Будьте в укрытиях!", - добавляет в свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Обновленная информация

Впоследствии глава ОВА проинформировал, что оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову.

"Есть повреждения гражданской инфраструктуры и потерпевшие. Количество уточняется. Есть угроза повторных ударов!", – уточнил Синегубов.

Терехов добавляет, что один из ударов пришелся по району частной застройки. Горят несколько усадеб и супермаркет. Есть пострадавшие, в том числе медики.

Автор: 

взрыв (6731) обстрел (27043) Харьков (7466)


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Топ комментарии
+11
9 взривів. Горіть в пеклі москалі
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01.09.2024 13:13
+9
А також тому Лідару, який напередодні вторгнення відвів війська, зупинив всі програми переозброення, скоротив фінансування армії, розмінував напрямки вторгнення та накормив локшиною про шашлики. Пу за таких обставин отримав пропозицію, яку і реалізував 24.02.24
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01.09.2024 13:51
+5
У Сирського спитає, бо у того ж досвід є, батьки і брат там же.
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01.09.2024 13:50
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9 взривів. Горіть в пеклі москалі
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01.09.2024 13:13 Ответить
Дюсельдорф у вогні
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01.09.2024 13:33 Ответить
Як вам не стидно. Ви просто убоге створіння
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01.09.2024 13:38 Ответить
А також тому Лідару, який напередодні вторгнення відвів війська, зупинив всі програми переозброення, скоротив фінансування армії, розмінував напрямки вторгнення та накормив локшиною про шашлики. Пу за таких обставин отримав пропозицію, яку і реалізував 24.02.24
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01.09.2024 13:51 Ответить
У мене телефон сам пише автоматично і тих хто привів війну в Україну. Мене цікавить одне чи є тут на Цензорі істоти, хто віддав свій голос за безуглу, де вони, в окопах, на дивані,Монако
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01.09.2024 13:58 Ответить
За саму Мар'яну не знаю, але за Зеленського та СН тут дуже, дуже багато голосів.) Просто ці голоси вже перефарбувалися)
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01.09.2024 14:24 Ответить
Я на сайті з кінця 2013 року і знаю хто і за кого. Ось тільки за безумну мар'яну якось не звернула увагу. Багато мають тей самий нік,але люди інші.
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01.09.2024 14:30 Ответить
10 вибухів і місті
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01.09.2024 13:21 Ответить
Цікаво, а як буде посилати дрони до раши новий керивник, якщо в нього там дочь
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01.09.2024 13:34 Ответить
Це вам дочь сама сказала, що вона зараз там?
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01.09.2024 13:50 Ответить
Ось дивиться, якщо ми европейці, то цей керивник МАЕ ВІДПОВІСТИ НА ПИТАННЯ УКРАЇНЦІВ - де його дочь, які паспорти у його родини.

ЧЕКАЕМО НА ВІДПОВІДЬ
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01.09.2024 19:54 Ответить
А цей керівник із Місяця впав? Він раніше не був на керівних посадах? І чому саме зараз це питання постало? Я знаю звідки ноги ростуть ті, що пішли від влади, всі не вгамуються...
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01.09.2024 20:21 Ответить
Це ви мабуть з місяца впали . І ноги ваши ростуть з владних Зе кабінетів


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Реєстрація: 08.06.2024
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02.09.2024 02:20 Ответить
У Сирського спитає, бо у того ж досвід є, батьки і брат там же.
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01.09.2024 13:50 Ответить
Нехай Сирський відповість ДЕ живуть його батьки
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01.09.2024 19:55 Ответить
10 вибухів. Як же вони заїбали.
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01.09.2024 13:38 Ответить
Бл*дьгород готовся
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01.09.2024 13:42 Ответить
А іх то за што?
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01.09.2024 14:05 Ответить
Чому тільки блекмісто?
Повинно палати всюди на п@р@ші!
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01.09.2024 14:35 Ответить
Де відповідь по Бєлгороду і Курську в десять раз сильніша!
На кожен удар по українському місту має бути в десять раз більша відповідь по великих містах параші!
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01.09.2024 14:18 Ответить
Я фігею! Як ми з такими добренькими війну виграємо? Ми повинні не в десять, а в сто раз більше відповідать - за одну хату на Чернігівщини спалити грьобаний Екфбастуз в Великим Новгородом! А ще й Бандерівець...
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01.09.2024 15:25 Ответить
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02.09.2024 02:21 Ответить
Під@ри в пабліках вже прєдупрєждают своїх партньоров чьто "хохол будєт біть по мірним житєлям щєнякіно і *********".
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01.09.2024 14:50 Ответить
Вже пишуть ,що мірниє житєлі ********* отґрєбают)))
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01.09.2024 15:00 Ответить
 
 