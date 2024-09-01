В Харькове раздаются взрывы: войска РФ нанесли около 10 ударов по городу, есть пострадавшие и пожары (обновлено)
Днем 1 сентября 2024 года в Харькове в очередной раз раздаются взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харькове раздаются взрывы!!! Будьте осторожны!", - отметил он.
"Повторные взрывы. Угроза остается. Будьте в укрытиях!", - добавляет в свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Обновленная информация
Впоследствии глава ОВА проинформировал, что оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову.
"Есть повреждения гражданской инфраструктуры и потерпевшие. Количество уточняется. Есть угроза повторных ударов!", – уточнил Синегубов.
Терехов добавляет, что один из ударов пришелся по району частной застройки. Горят несколько усадеб и супермаркет. Есть пострадавшие, в том числе медики.
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Реєстрація: 08.06.2024
Повинно палати всюди на п@р@ші!
На кожен удар по українському місту має бути в десять раз більша відповідь по великих містах параші!