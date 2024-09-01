Оккупанты нанесли удар по Люботину: повреждено предприятие, 3 человека пострадали (обновлено)

Днем 1 сентября 2024 года войска РФ нанесли удар по Харькову.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Удар по Харькову. Информация о раненых и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

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Впоследствии Терехов уточнил, что по уточненной информации, удар был по пригороду.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты нанесли удар по Люботину Харьковского района.

"Повреждено гражданское предприятие. Есть трое пострадавших: мужчины 70 и 57 лет, а также женщина 59 лет. Угрозы жизни пострадавших нет, медики оказывают помощь", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 31 августа около 22:45 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Харькову.