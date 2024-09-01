Окупанти завдали удару по Люботину: пошкоджено підприємство, 3 особи постраждали (оновлено)

Вдень 1 вересня 2024 року війська РФ завдали удару по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Удар по Харкову. Інформація щодо поранених та руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Згодом Терехов уточнив, що за уточненою інформацію удар був по передмістю.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдали удар по Люботину Харківського району.

"Пошкоджене цивільне підприємство. Є троє постраждалих: чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років. Загрози життю потерпілих немає, медики надають допомогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 31 серпня близько 22:45 збройні сили РФ завдали ракетний удар по Харкову.