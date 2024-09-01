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Окупанти завдали удару по Люботину: пошкоджено підприємство, 3 особи постраждали (оновлено)

Обстріл Харкова

Вдень 1 вересня 2024 року війська РФ завдали удару по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ

"Удар по Харкову. Інформація щодо поранених та руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Оновлена інформація

Згодом Терехов уточнив, що за уточненою інформацію удар був по передмістю.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдали удар по Люботину Харківського району.

"Пошкоджене цивільне підприємство. Є троє постраждалих: чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років. Загрози життю потерпілих немає, медики надають допомогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 31 серпня близько 22:45 збройні сили РФ завдали ракетний удар по Харкову.

Автор: 

обстріл (28365) Харків (5581)


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Скотиняки,виродки... .
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01.09.2024 11:51 Відповісти
Пообещайте Монголии пару лярдов долларов за поимку вора детей
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01.09.2024 12:12 Відповісти
Кацапи по св'ятому б' ють. Вони не в курсі, що там є спиртзавод і торгова марка "Люботин"?
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01.09.2024 12:18 Відповісти
 
 