Окупанти завдали удару по Люботину: пошкоджено підприємство, 3 особи постраждали (оновлено)
Вдень 1 вересня 2024 року війська РФ завдали удару по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Удар по Харкову. Інформація щодо поранених та руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Оновлена інформація
Згодом Терехов уточнив, що за уточненою інформацію удар був по передмістю.
Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдали удар по Люботину Харківського району.
"Пошкоджене цивільне підприємство. Є троє постраждалих: чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років. Загрози життю потерпілих немає, медики надають допомогу", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 31 серпня близько 22:45 збройні сили РФ завдали ракетний удар по Харкову.
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Владтмир Пометун
показати весь коментар01.09.2024 11:51 Відповісти Мені подобається 1
Nov
показати весь коментар01.09.2024 12:12 Відповісти Мені подобається 0
Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар01.09.2024 12:18 Відповісти Мені подобається 0
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