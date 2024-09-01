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Новини Фото Війна
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Наслідки вечірнього удару РФ по Харкову: ворог бив ракетою "Гром-Е1". ФОТОрепортаж

31 серпня близько 22:45 збройні сили РФ завдали ракетний удар по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську облпрокуратуру.

Як зазначається, ворожа ракета влучила у проїжджу частину поблизу багатоповерхівки у Слобідському районі м. Харкова.

"13-річна дівчина та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес. 26-річний чоловік отримав поранення. Також пошкоджено будівлі цивільного підприємства та понад 25 авто", - йдеться у повідомленні.

З уламків, вилучених на місці події, правоохоронці попередньо встановили, що удар по місту був завданий ракетою "Гром-Е1" з населеного пункту Березове Бєлгородської області РФ.

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Наслідки удару РФ по Харкову
Наслідки удару РФ по Харкову
Наслідки удару РФ по Харкову
Наслідки удару РФ по Харкову
Наслідки удару РФ по Харкову

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Автор: 

обстріл (28472) Харків (5600)


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Казяться ****** з матвієнчихою, від свого безсилля загнати Українців до таборів ГУЛАГУ2!!
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01.09.2024 10:35 Відповісти
Що це за назва - "Грім"...ця російська ракета має називатися "Кулічъ"!
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01.09.2024 10:54 Відповісти
Взагалі-то це навіть і не ракета, а плануюча фугасна авіабомба!
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01.09.2024 11:06 Відповісти
Ну тоді "Кірпічъ
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01.09.2024 11:23 Відповісти
Значит какая-то с@ка сдала. Пока везет что пи@арские ракеты не отличаются точностью. Сказывается отсутствие нормальной элементной базы.
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01.09.2024 11:30 Відповісти
 
 