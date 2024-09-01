Наслідки вечірнього удару РФ по Харкову: ворог бив ракетою "Гром-Е1". ФОТОрепортаж
31 серпня близько 22:45 збройні сили РФ завдали ракетний удар по Харкову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську облпрокуратуру.
Як зазначається, ворожа ракета влучила у проїжджу частину поблизу багатоповерхівки у Слобідському районі м. Харкова.
"13-річна дівчина та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес. 26-річний чоловік отримав поранення. Також пошкоджено будівлі цивільного підприємства та понад 25 авто", - йдеться у повідомленні.
З уламків, вилучених на місці події, правоохоронці попередньо встановили, що удар по місту був завданий ракетою "Гром-Е1" з населеного пункту Березове Бєлгородської області РФ.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
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