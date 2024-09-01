Последствия вечернего удара РФ по Харькову: враг бил ракетой "Гром-Е1". ФОТОРЕПОРТАЖ

31 августа около 22:45 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Харькову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

Как отмечается, вражеская ракета попала в проезжую часть вблизи многоэтажки в Слободском районе г. Харькова.

"13-летняя девушка и две женщины 24 и 20 лет получили острую реакцию на стресс. 26-летний мужчина получил ранения. Также повреждены здания гражданского предприятия и более 25 авто", - говорится в сообщении.

Из обломков, изъятых на месте происшествия, правоохранители предварительно установили, что удар по городу был нанесен ракетой "Гром-Е1" из населенного пункта Березовое Белгородской области РФ.

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Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.