Россияне попали по гражданскому предприятию на Харьковщине: пострадали два человека
Утром российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Богодуховском районе Харьковской области, есть пострадавшие.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупанты попали по гражданскому предприятию в Богодуховском районе в 07:15.
В результате обстрела пострадали двое гражданских мужчин 38 и 64 лет. На месте оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, около 02:50 1 сентября оккупанты нанесли удар по с. Слатино Харьковского района.
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