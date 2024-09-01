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Россияне попали по гражданскому предприятию на Харьковщине: пострадали два человека

вибух

Утром российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Богодуховском районе Харьковской области, есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты попали по гражданскому предприятию в Богодуховском районе в 07:15.

В результате обстрела пострадали двое гражданских мужчин 38 и 64 лет. На месте оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Напомним, около 02:50 1 сентября оккупанты нанесли удар по с. Слатино Харьковского района.

Автор: 

обстрел (27043) Харьковщина (5577)


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