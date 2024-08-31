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Последствия авиаатак РФ на Харьков и область. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 31 августа, российские войска обстреливали Харьков и пригород, а также Чугуевский район области.

О последствиях российских атак рассказали в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате авиаатак российских войск на Харьков и пригород два человека погибли, 12 получили ранения.

В частности, 31 августа ориентировочно в 14:40-14:50 вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по Харькову и пригороду.

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В с. Черкасская Лозовая в результате обстрела погибли две 41-летние женщины. Еще одиннадцать человек ранены, среди них 14-летняя девочка. В селе разрушены и повреждены жилые дома, авто. Произошел пожар.

Вблизи с. Каменная Яруга Чугуевского района в результате авиаудара получила ранения 22-летняя женщина.

Кроме того, в Шевченковском районе г. Харькова зафиксировано попадание авиационного боеприпаса в лесополосе. Без пострадавших.

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Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня
Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня
Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня

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Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня
Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня
Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня
Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня
Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня

Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7485) Харьковщина (5577)


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У нас в Запорожье паралельно с обстрелами происходят самовольные концерты в парках - и городская власть не реагирует на это, полиция тоже не реагирует. К кому обращаться? Как будто специально собирают людей в кучу.
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31.08.2024 20:39 Ответить
А не собираться пробовали? Н там типа инстинкт самосохранения...
Не, я согласен, что мокша - дрянь, но свои-то мозги где?
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31.08.2024 21:02 Ответить
Так а я возле парка живу, мне их слышно - они как ненормальные шумят, я не могу спокойно отдыхать. Власть не хочет реагировать. В то время как чуть дальше происходят обстрелы.
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31.08.2024 21:17 Ответить
Дебилы, .ля...
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31.08.2024 21:33 Ответить
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31.08.2024 20:41 Ответить
Що це на малюнку летить? Асфальтова брила?
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31.08.2024 21:17 Ответить
То чим вони здійснюють ті авіанальоти?! Чому не збивають ті Су чи МіГ? Невже вони такі не вразливі?
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31.08.2024 21:43 Ответить
 
 