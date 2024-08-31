Последствия авиаатак РФ на Харьков и область. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 31 августа, российские войска обстреливали Харьков и пригород, а также Чугуевский район области.
О последствиях российских атак рассказали в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате авиаатак российских войск на Харьков и пригород два человека погибли, 12 получили ранения.
В частности, 31 августа ориентировочно в 14:40-14:50 вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по Харькову и пригороду.
В с. Черкасская Лозовая в результате обстрела погибли две 41-летние женщины. Еще одиннадцать человек ранены, среди них 14-летняя девочка. В селе разрушены и повреждены жилые дома, авто. Произошел пожар.
Вблизи с. Каменная Яруга Чугуевского района в результате авиаудара получила ранения 22-летняя женщина.
Кроме того, в Шевченковском районе г. Харькова зафиксировано попадание авиационного боеприпаса в лесополосе. Без пострадавших.
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Не, я согласен, что мокша - дрянь, но свои-то мозги где?