Последствия авиаатак РФ на Харьков и область. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 31 августа, российские войска обстреливали Харьков и пригород, а также Чугуевский район области.

О последствиях российских атак рассказали в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате авиаатак российских войск на Харьков и пригород два человека погибли, 12 получили ранения.

В частности, 31 августа ориентировочно в 14:40-14:50 вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по Харькову и пригороду.

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В с. Черкасская Лозовая в результате обстрела погибли две 41-летние женщины. Еще одиннадцать человек ранены, среди них 14-летняя девочка. В селе разрушены и повреждены жилые дома, авто. Произошел пожар.



Вблизи с. Каменная Яруга Чугуевского района в результате авиаудара получила ранения 22-летняя женщина.



Кроме того, в Шевченковском районе г. Харькова зафиксировано попадание авиационного боеприпаса в лесополосе. Без пострадавших.

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