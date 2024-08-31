Оккупанты утром обстреляли Купянщину, три человека ранены. ФОТО
Около 8:00 31 августа россияне совершили артиллерийский обстрел с. Новоосиново Купянского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
"Получили ранения трое мужчин в возрасте 67, 38 и 77 лет", - говорится в сообщении.
Также в результате обстрела повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
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