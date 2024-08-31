Окупанти зранку обстріляли Куп’янщину, три людини поранено. ФОТО

Близько 8:00 31 серпня росіяни здійснили артилерійський обстріл с. Новоосинове Купʼянського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

"Дістали поранення троє чоловіків віком 67, 38 та 77 років", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

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