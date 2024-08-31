УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12931 відвідувач онлайн
Новини Фото
552 0

Окупанти зранку обстріляли Куп’янщину, три людини поранено. ФОТО

Близько 8:00 31 серпня росіяни здійснили артилерійський обстріл с. Новоосинове Купʼянського району. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

"Дістали поранення троє чоловіків віком 67, 38 та 77 років", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: росіяни масовано застосовують артилерію, є постраждалі. ФОТО

Куп'янщина
Куп'янщина

Автор: 

обстріл (28472) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 