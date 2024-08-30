Доба на Харківщині: росіяни масовано застосовують артилерію, є постраждалі. ФОТО

Минулої доби російські загарбники обстріляли населені пункти Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі ворог двічі вдарив по селу Богуславка. Внаслідок обстрілів горів автомобіль







Вчора, 29 серпня, о 20:25 у місті Ізюм внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено будівлю цивільного підприємства.

О 17:20 у селі Осинове Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.

О 16:22 у селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ горіли будинок, господарча споруда, літня кухня, пошкоджено три автомобілі. Постраждали 4 людини: чоловік 65 років, жінки 83, 70 та 65 років.

О 14:56 у селі Замулівка Чугуївського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пожежею знищено 8 житлових будинків та 7 господарчих споруд.

О 13:32 за межами села Новоплатонівка Ізюмського району внаслідок обстрілу FPV-дроном горіла трава на площі 1,8 га.

О 10:32 у селищі Золочів внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла лісова підстилка на площі більше 5 га.

О 8:21 у селі Зарічне Старосалтівської ОТГ внаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 800 кв.м.

О 8:00 у селі Одноробівка Золочівської ОТГ внаслідок обстрілу пошкоджено квартиру.

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