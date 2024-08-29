РФ вдарила по Куп’янській громаді: постраждали четверо людей (оновлено)

Російські окупаційні війська завдали удару по Куп'янській громаді на Харківщині, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Близько 16:00 ворог здійснив обстріл с. Новоосинове Куп’янської громади. Тип озброєння встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яка охопила приватний житловий будинок, господарську споруду та автомобіль.

Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.

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Оновлена інформація

Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей - чоловік 65 років та три жінки 83 років, 65 років та 73 років.



Дві жінки з вибуховим пораненням госпіталізовані. Інші, незважаючи на отримані травми, від госпіталізації відмовилися.

За попередніми даними, окупанти використали реактивні системи залпового вогню.