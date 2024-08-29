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Новини Війна
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РФ вдарила по Куп’янській громаді: постраждали четверо людей (оновлено)

РФ обстріляла Новоосинове на Харківщині

Російські окупаційні війська завдали удару по Куп'янській громаді на Харківщині, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Близько 16:00 ворог здійснив обстріл с. Новоосинове Куп’янської громади. Тип озброєння встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яка охопила приватний житловий будинок, господарську споруду та автомобіль.

Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. 

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Оновлена інформація 

Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей - чоловік 65 років та три жінки 83 років, 65 років та 73 років.

Дві жінки з вибуховим пораненням госпіталізовані. Інші, незважаючи на отримані травми, від госпіталізації відмовилися.

За попередніми даними, окупанти використали реактивні системи залпового вогню.

Автор: 

обстріл (28316) Харківщина (6054)


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