РФ вдарила по Куп’янській громаді: постраждали четверо людей (оновлено)
Російські окупаційні війська завдали удару по Куп'янській громаді на Харківщині, внаслідок чого виникла пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Близько 16:00 ворог здійснив обстріл с. Новоосинове Куп’янської громади. Тип озброєння встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яка охопила приватний житловий будинок, господарську споруду та автомобіль.
Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.
Оновлена інформація
Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей - чоловік 65 років та три жінки 83 років, 65 років та 73 років.
Дві жінки з вибуховим пораненням госпіталізовані. Інші, незважаючи на отримані травми, від госпіталізації відмовилися.
За попередніми даними, окупанти використали реактивні системи залпового вогню.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль